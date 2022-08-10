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為音樂棄醫學！滿級分建中哥獨闖歐洲　「1原因」進維也納音樂學院

▲▼18歲建中生為音樂夢想獨闖歐洲。（圖／翻攝自Facebook/王蘭芬）

▲林君實18歲時為了音樂夢想獨闖歐洲。（圖／王蘭芬授權提供）

實習記者徐芷儀／綜合報導

作家王蘭芬時常會在臉書分享一些優秀台灣學子的求學經歷，此次的主角是喜愛音樂的建中生林君實。在高中時期林君實就下定決心要到國外的藝術大學進修， 於是擬定目標後，在兼顧課業以及音樂的同時，也花時間學習德文，最後成功收到維也納音樂與表演藝術大學等5所藝術大學的錄取通知。

王蘭芬近日在臉書分享，上次採訪「3C讀書法」的建中生賈子謙時，對方透露會這麼努力念書，是因為受到社團同學「林君實」的激勵，覺得他追求音樂夢想的態度很令人感動。王蘭芬聽到這說法後，決定前去訪問林君實，才發現他和大部分的高中生很不一樣，雖然瘦瘦的、一臉稚氣，卻能夠像大人般對談，處處替人著想。

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王蘭芬表示，林君實因為爸爸到中國專研學術的原因，在上海復旦大學附設小學待過兩年。林君實說在上海的那兩年對他影響很大，因為那邊的課程非常扎實，所以一開始校長建議他重讀三年級，所幸之後遇到很好的老師，他的學習狀況慢慢上軌道，也參加了合唱團跟免費的競賽數學課，每天都過得很充實開心，甚至原本要留級的他，畢業考時考了全年級第一。

林君實在小學六年級的時候回到台灣，因為在上海的合唱記憶很快樂，所以他回台後決定加入台北愛樂兒童合唱團，並配合練唱的需要開始學鋼琴，「我真的很喜歡合唱的感覺，人與人感情很深，我們唱歌要唱到聽不見自己的聲音，可見要多麼互相了解與配合。」抱著這樣的心情，他加入了國中直笛團，並直言「參加直笛團改變了我的人生」。

▲▼18歲建中生為音樂夢想獨闖歐洲。（圖／翻攝自Facebook/王蘭芬）

▲林君實為自己舉辦了一場獨奏會。（圖／王蘭芬授權提供）

不過不久後林君實的直笛團指導老師懷孕生子，沒辦法帶學生，很多人都跟著退團，「我實在捨不得一個音樂團隊就這樣解散，跟5、6個要好的同學一起拜託大家留下來，還去招募學弟妹，由我來帶大家團練、參加比賽、請老師指導，結果國三那年我們拿到全台北市第一。」這些美好的音樂經驗讓林君實高一就決定將來要學音樂，找到方向且說服父母後，就開始擬定前往國外修習音樂的計畫。

為了兼顧課業與音樂，林君實每年寒暑假就先把下學期的課本念完，之後申請地理、公民、化學、生物免修，別的同學在上這些課的時間，他就衝出去上音樂課。另外，因為林君實自知家境普通，沒辦法花大錢栽培，「不管什麼我都想用最少的錢達到最大效益。」打聽到德、奧花費少，音樂教學素質高，就開始去學德文，「別人可能會從最低階開始考，我為了省報名費，第一次就報考德文檢定高階考試」。

到了高三，林君實一面準備學測、一面練樂器、一面學德文，還得開始收集歐洲音樂學校的考試資訊。即使在千頭萬緒的情況下，他學測社會組還是考了滿級60級分，最後為了趕去音樂學校的實體面試，18歲的男孩提著行李飛往歐洲，獨自進行為期1個半月的巡迴考試之旅。

林君實表示，「我是那種把我丟在最困難環境，也能想辦法活下去的個性。」國中在大家都不看好的情況下，仍把學校直笛團維持下去，連認識的音樂家看他成績這麼好，都勸他為什麼不去當醫生或律師、音樂當興趣就好，但是他還是想辦法說服家人，堅強自我實力，勇敢獨自去面對所有挑戰。畢業前夕，他甚至為自己舉辦了一場獨奏會，自己定曲，自己訂場地，自己做海報、發邀請函。

▲▼18歲建中生為音樂夢想獨闖歐洲。（圖／翻攝自Facebook/王蘭芬）

▲林君實自己定曲、訂場地、做海報、發邀請函舉辦獨奏會。（圖／王蘭芬授權提供）

林君實坦言，其實歐洲行更接近他人生中「最困難的環境」，曾遇過火車壞掉，需要扛著二十幾公斤的行李不斷爬上爬下的狀況，也曾晚上在火車站附近被警察攔住，像要找麻煩那樣問他一大堆問題。雖然很辛苦，但林君實都一一笑嘻嘻克服了，並且很快地就收到不來梅藝術學院、萊比錫孟德爾頌音樂戲劇學院、科隆音樂與舞蹈學院、柏林藝術大學及維也納音樂與表演藝術大學的錄取通知，他表示「台北愛樂兒童合唱團曾到奧地利演出，我很喜歡維也納整體的感覺，於是決定去維也納音樂學院」。

最後林君實透露，「其實有段時間我的確掙扎著到底該選醫學系還是音樂系，但後來我想通了，我要的不是榮華富貴，只是希望能做自己喜歡的事，並且留下一些東西。」聞言，王蘭芬便問「所謂留下一些東西指的是什麼呢？」林君實回答，「如果將來有幸能在歐洲做出一番事業，我最後會想回來，把人脈、老師、朋友帶到台灣，改善這裡的音樂環境，我相信一定有很多雖然沒念音樂系，但喜歡音樂的人」。

本文經王蘭芬授權引用

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