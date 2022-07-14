譏諷正妹學霸律師「北港香爐」　高職主任代價出爐

▲張怡曾代表時代力量參選屏東立委。（圖／時代力量提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

曾代表時代力量參加屏東第二選區立委選舉的正妹學霸律師張怡，在2020年參選期間，被一名自稱是立委莊瑞雄服務處主管、高雄某高工黃姓主任在臉書社團上留言，譏諷她「北港香爐眾人插」，張怡獲悉後提告求償10萬元，鳳山簡易庭判黃姓主任應賠償3萬元，但兩人都不服上訴，高雄地院審理後仍維持原判。全案定讞。

張怡擁有台大外文及法律雙學位、留學美國並擁有美國及台灣律師執照，在2020年立委選舉時，與時力結盟參選屏東立委第二選區，在藍綠兩大黨的夾擊中，最後拿下1萬9000餘票，排名第三，外型清秀的張怡被外界冠上美女學霸律師，甚至還登上網紅蔡阿嘎的正妹立委候選人排行榜。

判決指出，張怡在代表時代力量參加屏東第二選區立委選舉時，被高雄某高工黃姓主任以臉書假帳號暱稱「盧小玉」、「蘇秦」的名字，在該選區的臉書社團發表意見，對黃怡進行言論攻擊，黃怡一開始僅封鎖黃男不予理會，但黃男在2019年11月8日，又在臉書社團發表「北港香爐眾人插，○○香爐會如何呢」留言，譏諷黃怡。

張不甘受辱，對黃男的學校、高雄市社會局提起性騷擾申訴，被認定性騷擾成立，再提民事告訴，向黃男求償10萬元。鳳山簡易庭審理時，黃男坦承有留言，但辯稱只是附和社團上的留言，沒有性騷擾的意思，也願意賠償，但認為10萬元過高，且事發之後他已向張怡承諾退出社團且已退出，也對張很抱歉。

鳳山簡易庭法官認為，黃男雖然說無性騷擾之意，但「北港香爐眾人插」是源自知名小說「北港香爐人人插 」一書，是指女性性生活不檢點，非指寺廟供奉神佛正常拜拜，因此認定黃男的留言有歧視、侮辱張怡，損害她的人格尊嚴，因此判他應賠償3萬元。

張怡和黃姓主任對於判決都不服上訴，高雄地院審理後，認為原審判決沒有任何違背法令的情形，於法並無不合，因此把兩人的上訴都駁回，維持賠償3萬元的判決，不得上訴。