考上醫學系不讀！「決定看守天空」小鮮肉選這1系　建中女神爆他料

▲林之然。（圖／王蘭芬授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

本站曾報導《建中小鮮肉「3C讀書法」正取二台大醫！作家驚：老天太不公平》，作家王蘭芬日前分享台大學生賈子謙的「3C讀書法」，讓大票網友驚艷。她後來又透露，賈子謙班上有個同學同時考上醫學系和大氣系，不過最後忠於自己興趣，「是大氣系發亮了」。

王蘭芬在臉書上，以「考上醫學系，他卻決定去看守天空」為題發文，提到上次和賈子謙聊天時，得知對方班上有個同學通過北醫醫學系二階考試，不過後來選擇讀台大大氣系。湊巧的是，這位學生和她的兒子認識，孩子告訴她，「學長是我們民吉最厲害的，學科跟吉他都很強，做事非常認真，跟大多數人不一樣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

王蘭芬透露，日前她看「建中女神」何廢料的影片時，除了看見賈子謙，也看到本文主角「林之然」。林之然有著濃濃的眉毛，如草食動物般純真的大眼睛，除了帥氣外，更有憂鬱又羞澀的氣質，每次回答問題前，更會慎重思考好幾秒，「好難想像他可以在那麼活潑瘋狂的建中民謠吉他社生存下來」。

▲台大醫正取第二名的賈子謙。（圖／王蘭芬提供）

「但其實我的個性跟吉他社的人還滿不一樣的，所以用了不少時間讓自己慢慢適應。」林之然5歲學習鋼琴、8歲學習打擊樂，高中則勤練吉他，終於在高二成為幹部。王蘭芬在對談中發現，林之然不是「不羈少年」，反而聰明、敏感到令人心疼，「好像他的靈魂沒有皮膚那樣，坦白真誠，卻也非常容易受傷。」

「現在回想起來，我國小到國中這段時間，人生花最多力氣的地方，是在試著融入班上同學這件事上。」林之然過去因為太會考試，讓同學覺得自己很驕傲，「於是就被，算是霸凌了吧」，不過，還好沉重的人際關係在進入建中之後，終於一掃而空，因為他的功課不是最好的，「那天開始就知道，我變成一個普通人了」

不過何廢料也在影片中透露，他和林之然是國中同學，「有夠厲害的，以前每天都看到他躺坐在圖書館書架旁的長椅上打『傳說』，結果不管我再努力都讀不贏，他是永遠的校排一。」

▲何廢料被票選為「高校女神」。（圖／翻攝自Meteor投票官網）

林之然的爸爸是台大畢業的心臟外科醫師，媽媽則是台大畢業的心理諮商師，王蘭芬詢問，「那他們有希望你當醫生嗎？」林之然搖了搖頭，回答「我爸爸一直不希望我當醫生，他說念書的過程跟醫院的鬥爭太辛苦，不想我也過這種生活」，不過，因為他很崇拜爸爸，所以過去一直以醫學系為目標。

只是林之然最終卻放棄醫學系，選讀大氣系，他透露自己從小就喜歡看天空、觀察雲的變化，「國小時有段時間每天早上起來拍天空，以為以後可以用這些照片來申請想念的大學科系。」

後來，林之然漸漸發現台北的天空又低又悶，但全家出遊若往南開，天空則變得遼闊，高雄更是一片藍，「然後會出現通往另一個世界般的高積雲，非常美」，看著大氣變化，便讓他想要「指揮風和雲」，也從此確立了對地球科學的興趣。

林之然在高中時，因為知識更豐富，所以嘗試預測天氣，每次社團出遊他都會打開衛星雲圖來看何時會下雨，但是，他也坦言「從來沒有預測成功過，所以需要去念大氣系修煉一下」。除此之外，林之然高二下準備學測時，有個女孩走進他的生命，這帶來喜悅也帶來憂傷，「使我情緒有過一段時間的波動，卻也讓我重新思考自己是怎樣一個人，適不適合當一個醫生」。

後來一階成績公布，林之然醫學系和大氣系都有通過，兩者需要的東西完全不一樣，但他還是同時準備二階考試，過程非常辛苦，所幸沒日沒夜找資料時，他感到很享受，也確定自己是走研究的料。

二階成績出爐後，兩個系都是正取，林之然便要從中選擇，「請教神父，他告訴我，選一個安靜的晚上，把兩個系的優缺點詳細列出來，然後閉上眼禱告，看看哪一邊會出現亮光。」聞言，王蘭芬便問，「最後是大氣系發亮了嗎？」林之然笑瞇了眼並點點頭。

對此，王蘭芬表示，「人生的選擇是如此困難啊，恭喜之然找到閃閃發亮的那條路。」不過她也不禁笑虧，「但為什麼我每次一閉上眼，閃閃發亮的都是叫我起床的太陽呢？」

本文經王蘭芬授權引用

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光 一圖看堅果超狂功效



►超Q泰國象「拉鍊一拉」驚呆！圓肚子彈出超大袋子 購物也能很時尚

►神級牙刷5亮點太貼心！「一根毛分4叉」超細微畫面曝 大忙人愛慘

►日本人認證！10秒泡出研磨咖啡 「狂賣150萬包」比大冰奶還便宜