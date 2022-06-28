北一女混血美少女「沒補過習」申請上耶魯　全因從小「這個」興趣

▲北一女混血女孩Emily紐瑩姗，從小就熱愛閱讀。（圖／王蘭芬 授權提供）

實習記者廖翊慈／綜合報導

近期各個高三生迎來大學個人申請結果放榜，作家王蘭芬分享，就讀北一女的混血正妹紐瑩姗（Emily）一直以來都是就讀台灣的公立學校，也沒有補習，最後卻申請上了美國常春藤名校之一的耶魯大學，不僅如此，她還收到了布朗、柏克萊等12所知名大學的入學許可，讓人對她的實力刮目相看。

王蘭芬作家近日在臉書上分享，她聽說這屆北一女高三有個同學申請到美國耶魯大學，馬上拜託家長會會長幫忙引薦認識，「上周終於見到漂亮又活潑的紐瑩姗跟瑩姗媽媽Gena，而且也才發現原來瑩姗是混血兒」，瑩姗爸爸原是加州的執業律師，突然間厭倦每天面對各種法律糾紛的生活，於是決定出發去旅行，遊歷多國後最終選擇留在台灣，並在這認識了瑩姗的媽媽Gena。

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王作家娓娓道來瑩姗的成長路程，瑩姗在小時候是個害羞的孩子，身為獨生女的她，父母只希望她能健康快樂地成長， Gena向王作家表示，瑩姗整個童年除了吃喝玩樂，其他所有時間都拿來做最喜歡的事，那就是閱讀，「她從會認字開始，坐著看書，躺著看書，連去好市多都可以窩在購物車裡讀完一本」，閱讀給了瑩姗寬廣的視野，也造就她在台灣一路念公立學校，最終得以申請上耶魯大學的潛能。

Gena也向王作家也透露瑩姗愛看書的程度，「有一次我們一家三口吃完飯要走路回家，過馬路時我跟我先生突然發現Emily沒跟上來，嚇一跳回頭去找，才發現她剛剛等紅燈時站在便利商店前看手上的小說，沉迷到完全沒注意身邊的事物。」 Gena也補充說道那本書是《饑餓遊戲》，「國中時如果發現她壓力大，我就問她要不要去三民書局看看有沒有新到的外文小說，閱讀對她來說是最好的放鬆方式。」

王蘭芬指出，Gena覺得中文比英文難上許多，因此決定讓瑩姗就讀一般的學校，對於女兒的課業夫妻倆從無過多的要求，這也讓瑩姗從小就養成自我負責的態度，對於學校的作業都會自發性地完成。 Gena也表示，女兒從國小到高中，整整12年的時間都不曾補習過，「她（瑩姗）覺得那些時間可以拿來做自己喜歡的事情」，接觸過多樣才藝的她，不僅增廣見聞，也造就了瑩姗勇於冒險的個性。

▲瑩姗最終選擇就讀耶魯大學，是因為喜愛其校園風氣。（圖／路透）

王蘭芬也說，瑩姗一路讀公立學校長大，與多數台灣人接受同樣的義務教育，但最後她決定要出國念大學，因為她說自己很粗心，不能忍受反覆練習的東西，所以如果去考學測一定沒辦法考好，加上這邊基礎科學的環境實在不好，最後在爸爸朋友的建議下，決定申請美國的大學。

王蘭芬表示，瑩姗從高二下學期開始準備申請美國的大學，結果最後竟然得到耶魯、布朗、柏克萊等12個頂尖大學的入學許可，真是太厲害了，「瑩姗決定去耶魯，是喜歡這個學校的讀書風氣，他們（耶魯大學）認為大學新生大腦仍在成長，還需要時間探索，師生比是夢幻的一比四，百分之八十的課是在小教室上。」

文末提及，瑩姗被申請的第一個學校史丹佛拒絕了，不過她笑嘻嘻地說，「雖然很失望難過，但他們的通知信還是盡全力安慰落榜的人，上面寫，誰誰誰也曾經在十八歲時被史丹佛拒絕，但最後拿到諾貝爾獎，成千上萬像他一樣的人，即使沒有進到史丹佛，也擁有充實美好的人生。」