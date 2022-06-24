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建中小鮮肉「3C讀書法」正取二台大醫！作家驚：老天太不公平

▲台大醫正取第二名的賈子謙分享「3C念書法」。（圖／王蘭芬提供）

▲台大醫正取第二名的賈子謙分享「3C念書法」。（圖／王蘭芬提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台大一名醫學系大一學生因為「想體驗面試快感」重考學測，沒想到又再次錄取，引發正反兩派不同聲浪，不過能考上「2次」台大醫科，確實是一件不容易的事。對此，作家王蘭芬就在臉書分享一名正取第2名進台大醫的學生所用的「3C念書法」，表示對方只有小時候有跟外師學過英文，其餘都是靠自律以及3C產品提升學習效率。

作家王蘭芬近日在臉書發文表示，建中英文老師曹靖儀向她介紹，有名學生是今年台大醫的正取二，且還都是使用3C產品來幫助自己做有效學習，讓她聽了後馬上決定要採訪這名特別的學生，結果真的約成並見到本人後，發現對方不僅身高183公分，且還有相當俊俏的外表，讓她不禁直呼「（老天）太不公平了！」

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王蘭芬文中寫道，這名學生名叫賈子謙，建中畢業的他還是校內弦樂社社長，爸爸是大學教授，媽媽是國小老師，雖是出生在書香世家，但家長似乎是領悟「強扭的瓜不甜道理」，所以從沒逼迫他跟哥哥念書，也沒要求他們補習，因此他除了小時候有跟外師學英文以及準備台大醫二階的科目外，其餘都是自主學習。

▲台大醫正取第二名的賈子謙分享「3C念書法」。（圖／王蘭芬提供）

賈子謙分享，他在高一、高二因為放學要參與社團活動3個小時，因此回到家吃飯洗澡後大概只剩2小時能念書，他也跟自己約定，一定要維持在校排或類排的前30名才行，雖然2小時不算多，但參加社團跟念書都是他的選擇，所以會有自律的意識，上課跟念書時專注力很夠。

賈子謙透露，高二下大概5、6月時，因為疫情開始在家上網課並需要在電腦上寫考卷，他剛好看到youtube上有人介紹使用iPad Pro加上Apple pencil可以直接寫在上面，認為有助於提升學習效率，於是在跟爸爸討論後，爸爸同意幫他出一半的費用購置。

▲台大醫正取第二名的賈子謙分享「3C念書法」。（圖／王蘭芬提供）

賈子謙說，他在高二下卸任社長後，也為自己擬定讀書計畫表，除了買一堆複習講義來寫外，也上網下載各種考古題跟模擬考題，並直接在iPad上寫，「這樣資料存檔很清楚，也不用把一堆書帶來帶去」，還能直接在上面計算，不用買一堆計算紙。他強調，「不斷寫題、一直寫題」的重要，「寫題才知道哪裡不會，一直寫才能維持手感跟速度。」

針對如何抵抗打電動跟看手機的誘惑，賈子謙提到，打電動對他來說是社交，「同學約我就打幾場，回家不會再拿起來打」，至於手機則是使用iPhone內建的App Limits，設定每種App一天只能使用多少分鐘，密碼只有媽媽知道，他也會把20分鐘的情境喜劇當作「休息計時」，看完就是休息20分鐘，可以繼續念書了。

▲台大醫正取第二名的賈子謙分享「3C念書法」。（圖／王蘭芬提供）

賈子謙分享，學測之後面臨的二階考試與面談，他有一番科學的統計，「我看了平台上考上不同學校的同學的學習歷程分數，發現正常來說都是80幾分，表示教授們並不希望讓學習歷程的分數成為錄取關鍵，所以我覺得以平常心好好做完就可以，反而面談是勝負之戰，教授喜歡你可以給90幾分，不喜歡的話給60幾分，這部分佔二階的百分之四十，非常重要。」

至於面談該如何準備，賈子謙表示，據他觀察，教授並不會偏愛某種特質或個性的學生，而是會從這個人有沒有自然誠懇表達出真實的自我，從中判斷你適不適合這個系，「老師問我為什麼想念醫學系，我回答因為從小喜歡看偵探小說，因為偵探破案需要從許多蛛絲馬跡去推論，而醫病其實也是這樣，要從各種細微的症狀找出真正生病的原因。」

賈子謙坦誠，自己也有羨慕過一些同學可以出國念大學，但後來想一想，留在台灣念醫科，最大的優點是可以留在爸媽身邊，可以就近照顧爸媽，並稱把自己的人生跟責任看得如此清楚，是因為建中教給他很多，尤其是同學，大家對彼此的影響很大，「如果有下輩子的話，我還想考回來建中念書。」

▲台大醫正取第二名的賈子謙分享「3C念書法」。（圖／王蘭芬提供）

※本文由王蘭芬授權報導，未經同意禁止轉載。

王蘭芬臉書全文如下：

〈台大醫正取第二名的3C念書法〉

是的你沒看錯，家長們最煩惱頭大的3C也可以幫助小孩考上台大醫喔。
之前寫完建中搞笑三人組（誤），在臉書上認識了建中英文老師曹靖儀，台大外文系畢業的曹老師很用心教學，會注意到每個學生特別的地方，學測放榜後跟我聊到，「有個學生今年台大醫正取二，他是我遇到第一個使用3C產品來幫助自己做非常有效學習的人。」

我一聽這一定要訪問的啊，馬上跟老師要了LINE，今天就跟賈子謙約在中正紀念堂的春水堂，剛剛一見到本人我立刻大喊，「太不公平了，你台大醫？」

「嗯。」男孩笑著點點頭。
「正取第二名？」
「對。」
「弦樂社社長？」
「是的。」
「還長這麼帥？」
「欸…。」他抓抓頭。
「然後你多高？」
「喔，183。」
「太不公平了～！」

這位阿姨請妳冷靜一點。

子謙的爸爸是大學教授，媽媽是國小老師，但不知是不是看過太多學生，領悟強扭的瓜不甜道理，所以從沒逼迫子謙跟他哥哥念書，也沒要求他們補習。

「我小時候有跟外師學英文，然後台大醫一階過了之後有去補二階的科目，除了這些沒有補其他的，主要是我自己的原因，我覺得自己念比較容易理解。」

從小學到國中是永遠的全班第一，但這同時他大班開始學鋼琴，小學二年級開始學小提琴，高中進了建中弦樂社，「發現居然缺長笛手，於是我又跑去學長笛。」高二不但當上社長，還自組五人室內樂團，常去醫院、老人院、偏鄉演奏。

「天吶這麼忙，你什麼時間念書？」
「我高一、高二因為放學要練團三個小時，回到家吃飯洗澡後，大概只能再念兩個小時。不過從要參加社團開始，我就在心裡跟自己約定，一定要維持在校排或類排的前三十才行。」
「如何能做到呢？兩個小時不算多耶。」
「可能參加社團跟好好念書都是自己的選擇，所以會有自律的意識，上課跟念書時專注力很夠。」

高二下大概五、六月時，因為疫情開始在家上網課，「覺得在電腦上寫考卷有點麻煩，剛好看到youtube上有人介紹使用iPad Pro加上Apple pencil可以直接寫在上面，就拿給我爸看，他同意幫我出一半，買到之後又加貼一層觸感較粗糙的膜，這樣寫起來就很順了。」

高二下卸任社長後，他先畫好一大張計畫表，「也是看我爸的例子，他說以前做研究非常認真，但因為沒有明確的規畫，走了很多冤枉路，我記取這個教訓，覺得規畫是很重要的事。」

在計畫表裡他擬定在兩個月的暑假裡先把學測範圍，也就是每科的一到四冊全部念完一遍，「因為沒有補習，補充教材不夠，先買一堆複習講義回來寫，之後上網下載各種考古題跟模擬考題，直接在iPad上寫，這樣資料存檔很清楚，也不用把一堆書帶來帶去。」

「這上面也可以計算嗎？」我歎為觀止地看他的iPad。
「可以，我都直接在上面計算，再也不用買一堆計算紙了。」
「那這樣寫了多少考卷。」
「大概有一百多張。」
子謙強調「不斷寫題、一直寫題」的重要，「寫題才知道哪裡不會，一直寫才能維持手感跟速度。」

像這次數A題目超難，他卻沒有太大感覺，「因為寫過太多題目，所以我解題很快，之前寫模擬考卷大概都在規定時間的一半就寫完，還可以檢查兩三遍，但學測時我發現怎麼只夠時間檢查一遍，可能這張算難，不過我考完本來以為可以100，後來是多選錯了一個，所以98分。」

我趕緊請教如何抵抗打電動跟看手機的誘惑。
「喔，」小帥哥笑了，「打電動我其實還好，打電動對我來說是社交，同學約我就打幾場，回家不會再拿起來打，至於手機我是使用iPhone內建的App Limits，設定每種App一天只能使用多少分鐘，密碼只有我媽媽知道，如果還有需要用的地方，回家再請她解除。」

「那會追劇什麼的嗎？」
「喔有，我會在youtube上看〈六人行〉、〈荒唐分局〉這類情境喜劇，那個很短，20分鐘，我拿那個當計時，看完就是休息20分鐘了，可以繼續念書了。」

「我看有人是用『番茄』來計時。」
「我本來也有用，但後來就不用了。」
「為什麼？」還以為學霸也會有鬆懈的時候，但我錯了。
「因為我就一直念下去，不想休息。」
「天吶，那沒有社團後，你一天念多久的書啊？」
「一開始是十幾個小時，但那維持不久，之後差不多就固定一天八小時左右。」
「那高三之後呢？你是跟學校進度還是自己的進度？」
「我高三上還是有顧學校功課，因為面談還是會看在校成績，至於學測的部分我就跟著模擬考，考到哪複習到哪。」
他說準備學測的過程實在很痛苦，「我有想過，如果現在再把我丟回去那段時間，不知道能不能熬過去，想想那樣拚命的自己真是不可思議。」

至於學測之後面臨的二階考試與面談，他有一番科學的統計，「我看了平台上考上不同學校的同學的學習歷程分數，發現正常來說都是八十幾分，表示教授們並不希望讓學習歷程的分數成為錄取關鍵，所以我覺得以平常心好好做完就可以，反而面談是勝負之戰，教授喜歡你可以給九十幾分，不喜歡的話給六十幾分，這部分佔二階的百分之四十，非常重要。」

「天吶，但面談很難準備耶。」
「是啊，但據我觀察，教授並不會偏愛某種特質或個性的學生，而是會從這個人有沒有自然誠懇表達出真實的自我，從中判斷你適不適合這個系。」
「你可以舉例嗎？台大面談時你被問到什麼問題。」
「老師問我為什麼想念醫學系，我回答因為從小喜歡看偵探小說。」
「哇好妙喔。」
「是啊，面談老師也說第一次聽到這原因，他們有針對這個進行追問，我的回答是，因為偵探破案需要從許多蛛絲馬跡去推論，而醫病其實也是這樣，要從各種細微的症狀找出真正生病的原因。」

「你這樣的答案是特別準備的嗎？」
「應該說我有模擬過，因為我不是科學班或數資班（今年台大醫科正取第一名是建中科學班同學）（建中真的好厲害），缺少他們會有的科展、奧林匹亞競賽成績、小論文這些，所以我另闢一條路，列出我可能的優勢，像是弦樂社社長的工作及我如何解決所遇到的各種問題，還有我們到醫院、偏鄉演出的觀察。」

「那當社長會遇到哪些問題呢？」
「喔，有一次我們受邀到寶藏巖演出，主辦單位忘了提供譜架，我們又不會背譜怎麼辦，我靈機一動去跟很多店家借他們放在門外擺菜單的架子，就解決了問題。」
「社團果然是個會讓人長大的地方啊。」
「對呀，像我們社團的同學林君實，他功課也非常好，卻毅然決然選擇去德國念音樂，出發前他開了一個小型演奏會，我在現場聽完，整個人變得超振奮，心裡想說他離夢想這麼遠，卻還勇敢去追，那我離台大醫科只剩一小步了，怎麼能不努力，所以準備二階考試雖然痛苦，卻可以充滿能量去面對，這也是我很愛建中的原因之一。」

「好感人喔，你還喜歡建中什麼呢？」
「就是很自由，很放鬆，在這個學校永遠不怕變成最奇怪的人，你再怎麼怪一定有人比你更怪。」
「例如怎樣的怪呢？」
「比如現在天氣很熱，班上不穿上衣的一定比穿上衣的多，講話也百無禁忌，做什麼都不奇怪，整個好放鬆，這真是我人生最自在的三年。高一時其實有去考數資班，但考完數學我覺得一定會考上，於是認真思考一下，進數資班可以認識一群優秀的同學沒錯，但更想在普通班遇見各式各樣不同的人，於是我下一堂自然就不考了。」

「天吶你好特別喔，那你有羨慕同學可以出國念大學嗎？」
「有，我真的有羨慕的感覺，但後來想一想，留在台灣念醫科，最大的優點是可以留在爸媽身邊，我爸媽比較晚生我，而且有遺傳性高血壓的問題，我哥哥很宅，好像不太能冀望他照顧，所以最好的選擇就是由我來做這件事。」

「你怎麼會這麼乖啊，把自己的人生跟責任看得如此清楚。」
「我覺得建中教給我很多，尤其是同學，大家對彼此的影響很大。」
「你對建中是真愛。」
「是啊，」子謙的眼睛閃閃發亮，「如果有下輩子的話，我還想考回來建中念書。」
啊，如果有下輩子，阿姨也想考來跟你當同學耶。（阿姨妳可能需要再十輩子）

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