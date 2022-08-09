夏立言5人訪陸行程曝光！ 「傳持續研擬會見劉結一、張志軍」

▲ 國民黨副主席夏立言10日率團訪問大陸 。（圖／東森新媒體ETtoday新聞雲 ）

記者任以芳／台北-北京報導

國民黨副主席夏立言明（10）日將率團訪大陸，重要涉台人士提供《東森新媒體ETtoday》記者初步行程，目前沒有看到前往北京的安排，夏立言一行人的行程主要集中福建、廣東、上海、江浙一帶，以會見台商為主，預計27日回台灣。北京不願具名涉台人士指出，傳雙方還在研擬安排與國台辦主任劉結一、海協會會長張志軍等人會見的可能性。

美國眾議院議長裴洛西訪台後，大陸官方在經濟和軍事上陸續反制台灣，造成台海情勢動盪。國民黨之前有意規劃訪陸計畫，希望多與台企台商談兩岸發展的契機，決定在敏感時機10日出發訪陸。

廈門台商會長吳家瑩稍早接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問時指出，國民黨副主席夏立言明天率團，從桃園機場搭乘廈門航空 MF888上午11點25分班機前往廈門。

這次國民黨赴陸訪問團由夏立言副主席率團，包括國民黨大陸事務部主任林祖嘉、國民黨中央委員高思博、國民黨大陸事務部義務副主任鄧岱賢、國民黨編審林子玄共五人。

▲夏立言訪陸團預定在廈門隔離十天後，先拜訪廈門台商協會。（圖／記者任以芳攝）

根據行程安排10日抵達廈門入住海滄隔離酒店，20日出關後轉往思明區酒店。夏立言率團21日先會見廈門台商協會，由會長吳家瑩全程接待。

緊接著，夏立言和林祖嘉一行人21日到22日轉往廣東和東莞探拜會當地台商，了解在地台灣企業發展情況。接著23日前往浙江、江蘇、上海和當地台商協會、台企做經濟考察交流。預計26日回廈門，27日返回台灣。

《東森新媒體ETtoday》記者從初步行程看起來，確實如國民黨所說，這次拜訪的地方都集中在福建、廣東、長三角一帶，沒有看到訪問北京和會見「重要北京官員」的行程安排。

國民黨訪問團是否有隱藏版行程？吳家瑩接受記者訪問表示，「沒有聽說夏立言此行有安排會見國台辦重要官員，但這次確實為台商加油打氣，至於能否稍稍緩解兩岸氛圍很難說。」

▲外傳雙方還在研擬會見大陸國台辦主任劉結一 。（圖／中國台灣網提供）

北京不願具名重要涉台人士接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，外傳雙方可能安排與國台辦主任劉結一、海協會會長張志軍等人與夏立言訪問團會見，還是有可能性。主要考量時機敏感，時間地點還在研擬保密階段，不會這麼快曝光。

據了解，國民黨這次行程，陸委會認為時機不宜，已勸不宜前往。國民黨稍早回應，此行是為關心在陸台灣民眾民生福祉、為台灣發聲。不會談及任何政治性議題。