夏立言執意率團訪陸　王定宇：去當共產黨的「山東餃子館」？

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者周宸亘攝）

記者呂晏慈／台北報導

時值中國大陸對台實彈軍演、台海緊張時刻，國民黨副主席夏立言不顧陸委會勸阻，仍於10日率團訪問中國。民進黨立委王定宇今受訪時痛批，這簡直是去當共產黨的「山東餃子館」；同黨立委許智傑也說，這真的是嫌票太多，呼籲台灣人不要被騙了，大家一起用選票向親共的政黨及候選人說不。

王定宇今天批評，現在國際社會都在譴責中國對台軍演、聲援台灣的時候，國民黨此時去中國握手，連人民基本的感受都不顧，令人不解且遺憾、憤怒。

王定宇直指，國民黨竟然在這個時刻還組團去中國「朝拜」，簡直就是去當共產黨的「山東餃子館」，中國企圖用一中把台灣問題內政化，來窒息台灣，國民黨還配合演出去中國拜訪，是罔顧國家利益及人民安全。

許智傑則表示，國民黨用行動證明是中共同路人，真的是嫌票太多了！尤其中共對台軍演的危急時刻，國民黨還急著去舔中做甚麼呢？國民黨主席朱立倫、台北市長參選人蔣萬安口口聲聲說是親美，實際動作卻都是放任要角舔共，這樣的兩面手法，台灣人千萬不要再被騙了，呼籲大家用選票向親共的政黨及候選人說不。

民進黨立委林楚茵也大嘆，當外交人員在為捍衛台灣主權而奮鬥時，身為國民黨副主席的夏立言，竟然是選擇去向中國求和，曾擔任外交官的夏立言，面對現在仍在第一線為台灣發聲的駐外人員，不會感到羞愧嗎？

此外，民進黨台北市議員參選人顏若芳補充，陸委會已經嘗試勸阻國民黨，不要在這樣不適當的時刻過去中國和他們交流，但國民黨執意要去，朱立倫還不快點來滅火，難不成是默許訪中團，去向中國國家主席習近平俯首稱臣嗎？