快訊／國民黨派團訪陸　民進黨：對不起保家衛國的國軍

▲夏立言。（資料照／記者李鍾泉攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對國民黨主席朱立倫派副主席夏立言率團訪問中國一事，民進黨今（10日）表示嚴厲譴責。民進黨認為，就在中共解放軍仍在海峽對峙我軍，威脅台灣安全，而國台辦正於今日發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，並明確點出「一國兩制」作為統一台灣的治理方案，且不放棄對台動武。

民進黨批評，值此時刻，朱立倫主席仍執意派夏立言與其小舅子高思博高調赴中，不僅時機錯誤，立場錯亂，更對不起努力保家衛國的中華民國國軍。國民黨此舉無異於認同中共當局對台施壓的不當作為，也間接顯示國民黨對於中共犯台時，可能失去抵抗意志，隨時可在威脅下簽訂城下之盟，讓中共不戰而屈人之兵。

民進黨指出，國民黨主席朱立倫此次派團訪中，已造成台灣內部重大爭議，連國民黨黨內、包括年輕參選人也已連署表達要求停止出訪，認為此行無正當性、合理性及重要性，甚至直言夏立言副主席是「敗家老頭」。

民進黨批評，更重要的是，此舉將引起民眾疑慮且影響台灣內部團結，造成社會分化，並在民主盟友一致挺台時，讓國際社會質疑台灣面對威脅挑戰時的立場與認知，混淆國際視聽。

民進黨強調，夏立言副主席曾任前陸委會主委，此時訪中具有強烈政治意涵，陸委會也已進行勸阻，不可能裝作完全不知道。我們也看到朱立倫與高思博，接連發聲力挺，難道不是朱主席與習近平之間的「共同決定」？難道不是朱立倫家族配合中共對台灣的的恫嚇宣傳？

民進黨嚴正要求，國民黨切勿附和中國立場，正視中共圖謀犯台的意圖，面對中共壓力不屈服，維護台灣國家利益與主權，以及得來不易的民主自由。