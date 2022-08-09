獨／大海的回饋！他淨灘撿獲146g龍涎香「當傳家寶」　專家曝市值

▲該塊龍涎香為白色、鵝卵石狀外觀，重約146公克，高雄大學生科系副教授鄭竣亦手持作為比例尺。（圖／高雄大學提供）

記者許宥孺／高雄報導

北部一名柯先生熱愛海洋生態，經常帶著妻小淨灘做公益，日前兒子撿獲1顆小石子，拿著拿著竟散發出香氣，隨即聯想到「龍涎香」，因此委託高雄大學檢測，鑑定結果果真是龍涎香，且品質上等。專家以品質最低劣的收購價估算，柯姓民眾所持有的龍涎香，市值絕對超過新台幣4萬3768元，不過柯先生打算將它作為傳家寶。

國立高雄大學生命科學副教授鄭竣亦開發獨步全球的「龍涎香（ambergris）」檢測技術，日前協助檢測柯姓民眾淨灘所拾獲異香怪石，發現「龍涎香素（ambrein）」特有且強烈訊號，除了確認是質地上等的真品，也是所經手鑑定案中，台灣本島海灘發現首例。

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北部柯先生熱愛潛水、海洋生態，他在今年2月28日上午與孩子散步海灘兼做環保，發現一顆石頭和一朵玫瑰花順著浪潮沖刷上岸，父子倆本來想撿起玫瑰花，但發現這塊石頭的外觀猶就像鵝卵石，父子倆隨手撿起石頭，走了一段路後，兒子向他表示，「這塊石頭好像有股特別的香味」。

▲▼柯先生常帶妻小參與海灘活動，今年2月底淨灘時發現順著浪潮沖刷上岸的龍涎香。（圖／柯先生提供）

鄭峻亦轉述柯先生說法，當下就聯想到過去有蘭嶼民眾拾獲龍涎香，因此父子倆回家後就上網搜尋，因此找上了他，並寄了該顆石頭陸續掉落的碎屑到高雄大學研究鑑定，經過化驗，果真是龍涎香。鄭峻亦強調，這機率很少，是他看過、驗過上百件以來，首見台灣本島海灘發現的龍涎香。

柯先生一家在本月初南下高雄，由鄭竣亦副教授開立鑑定書，柯先生則表示，目前規劃收藏，未來就當作傳家寶，若有適當時機也願意公開展覽，藉此鼓勵國人重視海廢議題，踴躍響應淨灘、維護海洋生態永續。

▲鄭峻亦多次讚嘆這塊龍涎香「品質上等」。（圖／高雄大學提供）

鄭竣亦表示，柯姓民眾撿到的這塊龍涎香，外觀偏白色，外型猶如鵝卵石形狀，重約146公克，質地非常好，尤其以野外發現的話，這已是上等的珍品，「可能在海上飄非常久，在海水掏洗下，黑色黏稠部分與白色硬脆部分，因黏質性不同，黑白漸漸分開」，若經由實驗室純化的話，更能達到百分百純度。

2020年，曾有蘭嶼民眾在海邊也撿到龍涎香，重約3.97公斤，經由海洋科學博物館鑑價，市值約600萬。鄭峻亦當時鑑定目測，品質雖不如柯先生持有的龍涎香，但以重量來說，算是很大塊。

鄭竣亦說，龍涎香是抹香鯨的排泄物，依他過去經驗，參考生技公司「收購價格」，抹香鯨剛排泄出、觸感仍有黏性的辣狀硬塊，品質最為低劣，1公斤收購價約1萬元美金。不過，柯姓男子所持有的龍涎香，品質非常好，單價恐很難估算，價格可能會更高，例如他在20年前就曾購入1公克市值1萬台幣的龍涎香做研究。但若以最低價來估算，依今(9日)美金匯率，柯先生持有的龍涎香約市值新台幣4萬3768元，但實際收購價會是多少，他並不清楚。

鄭峻亦指出，龍涎香成分含糞甾醇，細聞的話，還能聞到一點便便味道，但整體是香的，聞起來不會覺得噁心討厭。根據研究文獻研究指出龍涎香是抹香鯨排泄物（糞便），也就是吞食烏賊、章魚等軟體動物，無法消化部位堆積腸道被分泌物包覆，形成蠟狀硬塊，收錄於《本草綱目》被視為珍貴藥材，西方則做為高級香水定香劑，俗稱「漂浮黃金」，數量稀少且價格高昂。