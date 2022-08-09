獨／高雄3寶媽「4貼騎車」到處借錢　社會局揭「老公住院」真相

▲三寶媽騎機車4貼載孩子四處借錢。（圖／翻攝自高雄大小事）

記者許宥孺／高雄報導

有民眾目擊，高雄一位3寶媽騎乘機車4貼載著孩子，到處向店家借錢，她表示先生前陣子出車禍，導致沒有收入，連孩子的奶粉、尿布錢都沒有，民眾趕緊拿餅乾飲料給孩子，看到孩子狼吞虎嚥的樣子，處境讓人感到心疼。社會局表示，社工已介入輔導，也掌握孩子受照顧情形，未來會持續連結資源以穩定生活。

「看到三個孩子跟媽媽這樣，真的於心不忍。」有民眾在臉書「高雄大小事」發文表示，8月4日下午，看到一位媽媽騎著機車，四貼載著3位小孩，一個揹在肩上，兩個就蹲坐在腳踏墊上的洗衣籃裡面。

po文民眾表示，她當時先聽到孩子哭聲，發現媽媽騎機車到她仁武店門口，看到店裡正在忙，停下機車叫她們，她說能不能借她一點錢，因為老公前陣子車禍正住在榮總，導致沒有收入，連孩子奶粉尿布都沒有了，所以寶寶肚子餓一直哭。

▲三寶媽騎機車4貼載孩子四處借錢，兩個小孩蹲坐在腳踏墊上，一個則是揹在肩上。（圖／翻攝自高雄大小事）

民眾心疼表示，當下先生馬上拿了幾百塊給她，要他先去買東西給孩子吃，也趕快從店裡拿水、餅乾、飲料 、泡麵給她，趕快讓孩子們喝水，天氣非常炎熱，孩子們怎麼受得了，已經開始狼吞虎嚥吃這餅乾。

民眾說，她原想拍照替她們向外界求助，但3寶媽拒絕，她告訴3寶媽說，「大人可以不吃，但孩子們這樣真的很可憐」，不過3寶媽堅持不要，寧願挨家挨戶借錢。她好心問3寶媽住址，但她卻說剛搬來，不知道住址；再詢問聯繫方式，也被打槍，表示老公車禍手機也摔壞了。

民眾說，她當時先留名片給3寶媽，請她到家看住址再聯繫她，但遲遲等不到電話。沒想到8月5日，又在三民區看到3寶媽向店家要錢。「想問問網友們 有人知道他們住哪嗎？或是有看過他們？她說她住鳥松，但昨天出現在仁武，今天出現在三民區，騎很遠，也很危險！」

對此，社會局表示，社工已介入輔導，也掌握孩子受照顧情形，未來持續連結資源穩定生活。目前網友所關心的三寶媽對於社工處置非常配合，家中經濟確實比較辛苦。至於先生是否有如三寶媽所述，因車禍住院，社會局也坦言，「案家爸爸確實沒有住院，有工作，但工作不是很穩定，媽媽因為要照顧3個小孩，現在沒有收入」。