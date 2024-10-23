　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雅思家教「知道妳住哪」每堂課狂摸手！恐怖內幕曝光　網幫高調

▲▼女性,正妹,上班族,辦公室,工作,加班,過勞,崩潰,壓力,用電腦,打字。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友出面指控，之前上了某位有名雅思家教的課程後，不僅自信心大受打擊，隱私不斷受到侵犯，甚至遭到性騷擾。這段惡夢讓她焦慮又恐慌，至今仍無法完全擺脫；而文章也釣出不少曾被教過的學生，留言認證「謝謝原PO說出真相，讓毒瘤家教原形畢露。」

女網友在Dcard娓娓道來，當初為了出國圓夢，她開始準備各種關於雅思的教學資源，並選擇X先生（化名）當家教。對方主打曾擔任過雅思考官，對考試的評分機制相當熟悉，加上收費相對親民，她便報名了家教課，沒想到竟是惡夢的開始。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首先，X先生在教學過程中，完全無法展現專業，批改過程粗糙，只會簡單的翻譯和畫線，連解釋都很敷衍；不僅如此，他還不斷打擊原PO的自信心，讓她變得焦慮和無助，像是詢問她想要申請的學校，接著每堂課不厭其煩地勸退她，但對於原因卻說不出個所以然來。

原PO直言，X先生會在未經其他學生的同意下，主動拿出他們的文件，像是CV、SOP、老師的推薦信讓她參考；同時，對方也不忘警告說，「不准說是我給的」、「不准去聯繫那位學生」。

▲▼家教示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

再者，X先生會借著口說練習，頻繁詢問她的個人隱私，還時不時脫口說一些令人毛骨悚然的話，例如「我知道妳住在哪喔」、「我知道要去哪裡找妳老師」、「妳現在跟對象怎麼樣了？」「那妳的伴侶現在在做什麼？」

更令她無法接受的是，隨著課程的推進，X先生對她肢體接觸的頻率也加劇，且更加肆無忌憚，「每一次的來回撫摸，都讓我越來越反胃，每次我試圖避免這樣的接觸，他都會設法讓我們的手碰觸到一起。」

女網友坦言，後來她開始出現恐慌與焦慮、經常睡不著，直到現在仍噩夢纏身，「我希望透過分享經歷，提醒大家不要再被網路上他的好評引誘，做出錯誤的判斷。學習英文、夢想出國讀書，本就是一條艱辛和容易懷疑自己的路，但你我都不需要在苦痛中引狼入室，讓自己跌入更痛苦的深淵。」

對此，許多網友留言幫高調，表示「哪來的垃圾噁男！我現在準備雅思壓力很大，還是他來摸我的手，看看我拳頭多硬」、「我也曾經是X的學生，完全贊同原PO的說法，妳真的很勇敢」、「我也上過X的課一段時間，超級認同原PO內文提到的各種事，也是看到網路好評找他上課，結果超雷」、「謝謝妳願意說出來，願意提醒大家」、「幫忙高調！也拍拍原PO，遇到上課品質差的家教就算了，還被騷擾到需要求助心理醫生」。

►本文由原PO授權提供。

ET快訊
快訊／台南死亡車禍！關帝廟前撞電桿　男駕駛身亡
Jessi傻大姐形象全毀！遭網友狠嗆　崩潰回覆：拜託停止
獨／「板殯大怒神」貨梯停用！　24具遺體靠人搬下樓
快訊／台灣大賽G4　中信兄弟打線出爐
快訊／幫兒女扮成金童玉女遭炎上　媽媽提告10人！
被性侵！赤裸驗傷遭護理師譴責「要保護自己」　她愣：真的碎掉
快訊／台灣大賽G4　　統一獅打線出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

本土登革熱擴大！彰化現首例個案、中和也爆新病例「監測再延長」

桃園機場24小時直播上線　稀有彩繪機不漏網還可抽獎

電巴國家隊有新生力軍「鴻華10月底加入」　明年底掛牌達4千輛

東京10幾度怕很冷！他穿「薄外套、短袖」驚呆　大票讚：超爽

徵旅行社出團「每人1萬5」遊東京！　網見1備註笑了：睡公園

台灣麝香貓不吃咖啡豆　生多所10年監測：族群往高海拔移動

輾壓《獵人》之亂！他拿出「這1物」　網全讚嘆：麥當勞的根本廢物

高鐵南延「進高雄站」有譜！天棚不受影響　鐵道局：下月開說明會

怕電巴高壓電不敢修「維修培訓10月起上路」　1170人可免費受訓

爬下水道聽周杰倫演唱會！逾4.5萬人參加　粉絲：裝備準備好了

台中男大生閃違規車撞電桿亡　肇事駕駛「唉唷算了」冷血落跑

特種兵打靶6發全中超神準　工兵失誤被嗆：拿鏟子給他

ZB1章昊不識ROSÉ新歌〈APT.〉　得知後崩潰：要放棄當偶像了嗎XD

李洙赫接男團選秀MC　神顏值網笑：練習生怎辦XD

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

亂拍貓的屁屁有癱瘓風險！　老饕都摸胸毛「真的很嫩」

坂口健太郎.李泳知聊天超混亂XD　開撩「已經是朋友」全場心動惹

駕駛禮讓行人弟突熱舞　跳一半被姐姐拉走退場

違規迴轉害死科大生喊測酒駕　肇逃名車男狂推責...家屬怒了

萬聖節扮成小紅帽＆大野狼　鋒利爪子＋大肚子神還原！

本土登革熱擴大！彰化現首例個案、中和也爆新病例「監測再延長」

桃園機場24小時直播上線　稀有彩繪機不漏網還可抽獎

電巴國家隊有新生力軍「鴻華10月底加入」　明年底掛牌達4千輛

東京10幾度怕很冷！他穿「薄外套、短袖」驚呆　大票讚：超爽

徵旅行社出團「每人1萬5」遊東京！　網見1備註笑了：睡公園

台灣麝香貓不吃咖啡豆　生多所10年監測：族群往高海拔移動

輾壓《獵人》之亂！他拿出「這1物」　網全讚嘆：麥當勞的根本廢物

高鐵南延「進高雄站」有譜！天棚不受影響　鐵道局：下月開說明會

怕電巴高壓電不敢修「維修培訓10月起上路」　1170人可免費受訓

爬下水道聽周杰倫演唱會！逾4.5萬人參加　粉絲：裝備準備好了

連鎖中醫成立關懷協會！盈餘發獎助學金　助偏鄉提升醫療水準

金城武遭爆出售沖繩2億豪宅　昔日恩師陳昇曝他真實近況！

快訊／台南麻豆重大車禍　小貨車關帝廟前自撞電桿...駕駛不治

胡瓜喊話張菲快復出 　找師傅先做歌廳秀

本土登革熱擴大！彰化現首例個案、中和也爆新病例「監測再延長」

今霜降！醫示警「3疾病」高峰來了：小心久咳難癒

精選12家花蓮住宿推薦！各家優點＆設施全攻略　浪漫城堡遠離塵囂

新北再增1例本土登革熱！70歲男曾有管制區周邊活動史

台南藍軍批司法宣示打擊綠能犯罪　為何爐碴案還在地院審？

天災緊急使用！數發部推「非同步衛星網路」　年底完成773個站點

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

生活熱門新聞

真相曝光！YTR被超哥趕出「店家早就拒絕拍攝」

萬聖節扮金童玉女廟裡拍照　1字惹議

蔣友青飆罵15年妻：婊子！　搭公車爆英文粗口

今「霜降」！　命理師點名：7生肖大紅大紫、運勢最強

演唱會釀黃牛慘案　李遠：越來越討厭周杰倫

店還沒開幕！林口出現「超肥公嬤陣法」擠成一團

今「霜降」越晚雨越大　潭美輻合季風2縣市大雨

快訊／潭美颱風共伴效應發威！將啟動「劇烈豪雨作業」

蔣友青粗口罵「婊子」　15年妻起底是義肢千金

最快周五有新颱風！潭美恐現共伴效應　一圖看「紫爆雨區」

歐洲模式預測「潭美颱風出海後大迴轉」　粉專曝可能原因

沒搶到周杰倫的看過來！他原價釋出「8張」

周杰倫演唱會開搶　立委：可預料慘況

麥當勞「恐怖人潮」搶排獵人盲卡包！外送員嚇壞

更多熱門

相關新聞

婦產科醫師性騷護理師　嫌她胸小要隆乳

婦產科醫師性騷護理師　嫌她胸小要隆乳

台中一名婦產科醫師阿志（化名），趁著單獨與護理師小美外出看診時，朝她襲胸、摸大腿，摸完還說「你胸部太小了」、「要去隆乳」等語，小美不堪受辱一狀告上法院。台中地院審理後，依違反性騷擾防治法共2罪，處阿志應執行有期徒刑5月，可上訴。

表哥被控性騷擾！　廖偉翔：零容忍立場絕不護短

表哥被控性騷擾！　廖偉翔：零容忍立場絕不護短

色廚盯上女服務生！摟腰噁喊：帶妳去廁所生子

色廚盯上女服務生！摟腰噁喊：帶妳去廁所生子

15歲少年撞死3人！律師指1點超重要「父母負連帶責任」

15歲少年撞死3人！律師指1點超重要「父母負連帶責任」

女子上駕訓班遭教練猥褻 她哭：怕拿不到駕照

女子上駕訓班遭教練猥褻 她哭：怕拿不到駕照

關鍵字：

家教雅思性騷擾女網友網絡暴力

讀者迴響

熱門新聞

周杰倫開唱「拓元搶票8大攻略」！3顆快捷鍵省秒數

還有機會！周杰倫大巨蛋秒殺　釋票時間曝光

Yuri一天約2男！家中獨處千億小開　再換前棒棒堂男孩

國道AI系統即起上路　專抓未繫安全帶

蔡康永開箱麥當勞獵人卡　8字笑翻網友

周杰倫演唱會一開賣就卡住！　「驚現403畫面」網曝原因

YTR眾量級家寧五官變了「撞臉蕭亞軒」！　新造型亮相網驚：瘦好多

又是未成年偷開車　新竹17歲男撞斑馬線母女3人

真相曝光！YTR被超哥趕出「店家早就拒絕拍攝」

12歲弟打呼超大聲！醫挖出「2顆粉紅貢丸」：口臭都沒了

周杰倫開賣創歷史紀錄！　公司5字曝加場可能性

萬聖節扮金童玉女廟裡拍照　1字惹議

蔣友青飆罵15年妻：婊子！　搭公車爆英文粗口

國民黨副主委爆性騷！　深夜連發訊息：我想X妳

女飛官偷吃同袍！傳裸照嬌喊「臭老公」

更多

最夯影音

更多

台中男大生閃違規車撞電桿亡　肇事駕駛「唉唷算了」冷血落跑

特種兵打靶6發全中超神準　工兵失誤被嗆：拿鏟子給他

ZB1章昊不識ROSÉ新歌〈APT.〉　得知後崩潰：要放棄當偶像了嗎XD

李洙赫接男團選秀MC　神顏值網笑：練習生怎辦XD

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面