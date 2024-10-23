雅思家教「知道妳住哪」每堂課狂摸手！恐怖內幕曝光　網幫高調

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友出面指控，之前上了某位有名雅思家教的課程後，不僅自信心大受打擊，隱私不斷受到侵犯，甚至遭到性騷擾。這段惡夢讓她焦慮又恐慌，至今仍無法完全擺脫；而文章也釣出不少曾被教過的學生，留言認證「謝謝原PO說出真相，讓毒瘤家教原形畢露。」

女網友在Dcard娓娓道來，當初為了出國圓夢，她開始準備各種關於雅思的教學資源，並選擇X先生（化名）當家教。對方主打曾擔任過雅思考官，對考試的評分機制相當熟悉，加上收費相對親民，她便報名了家教課，沒想到竟是惡夢的開始。

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首先，X先生在教學過程中，完全無法展現專業，批改過程粗糙，只會簡單的翻譯和畫線，連解釋都很敷衍；不僅如此，他還不斷打擊原PO的自信心，讓她變得焦慮和無助，像是詢問她想要申請的學校，接著每堂課不厭其煩地勸退她，但對於原因卻說不出個所以然來。

原PO直言，X先生會在未經其他學生的同意下，主動拿出他們的文件，像是CV、SOP、老師的推薦信讓她參考；同時，對方也不忘警告說，「不准說是我給的」、「不准去聯繫那位學生」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

再者，X先生會借著口說練習，頻繁詢問她的個人隱私，還時不時脫口說一些令人毛骨悚然的話，例如「我知道妳住在哪喔」、「我知道要去哪裡找妳老師」、「妳現在跟對象怎麼樣了？」「那妳的伴侶現在在做什麼？」

更令她無法接受的是，隨著課程的推進，X先生對她肢體接觸的頻率也加劇，且更加肆無忌憚，「每一次的來回撫摸，都讓我越來越反胃，每次我試圖避免這樣的接觸，他都會設法讓我們的手碰觸到一起。」

女網友坦言，後來她開始出現恐慌與焦慮、經常睡不著，直到現在仍噩夢纏身，「我希望透過分享經歷，提醒大家不要再被網路上他的好評引誘，做出錯誤的判斷。學習英文、夢想出國讀書，本就是一條艱辛和容易懷疑自己的路，但你我都不需要在苦痛中引狼入室，讓自己跌入更痛苦的深淵。」

對此，許多網友留言幫高調，表示「哪來的垃圾噁男！我現在準備雅思壓力很大，還是他來摸我的手，看看我拳頭多硬」、「我也曾經是X的學生，完全贊同原PO的說法，妳真的很勇敢」、「我也上過X的課一段時間，超級認同原PO內文提到的各種事，也是看到網路好評找他上課，結果超雷」、「謝謝妳願意說出來，願意提醒大家」、「幫忙高調！也拍拍原PO，遇到上課品質差的家教就算了，還被騷擾到需要求助心理醫生」。

►本文由原PO授權提供。