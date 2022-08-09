載2童又揹6月嬰！3寶媽「4貼騎車」到處借錢　黑歷史曝光網怒了

▲三寶媽騎機車4貼載孩子四處借錢。（圖／翻攝自高雄大小事）

記者許宥孺／高雄報導

有民眾目擊，高雄一位3寶媽騎乘機車4貼載著孩子，到處向店家借錢，她表示先生前陣子出車禍，導致沒有收入，連孩子的奶粉、尿布錢都沒有，有民眾趕緊拿餅乾飲料給孩子，看到孩子狼吞虎嚥的樣子，處境讓人感到心疼。沒想到po文一出引發熱議，有人表示曾遇過這位3寶媽，借錢理由都不同。也有網友指她先生會家暴，但其說法未經證實。

「看到三個孩子跟媽媽這樣，真的於心不忍。」有民眾在臉書「高雄大小事」發文表示，8月4日下午，看到一位媽媽騎著機車，四貼載著3位小孩，一個揹在肩上，兩個就蹲坐在腳踏墊上的洗衣籃裡面。

▲三寶媽騎機車4貼載孩子，腳踏墊上洗衣籃蹲坐2個、肩上又揹1個。（圖／翻攝自高雄大小事）

po文民眾表示，她當時先聽到孩子哭聲，發現媽媽騎機車到她仁武店門口，看到店裡正在忙，停下機車叫她們，她說能不能借她一點錢，因為老公前陣子車禍正住在榮總，導致沒有收入，連孩子奶粉尿布都沒有了，所以寶寶肚子餓一直哭。

民眾心疼表示，當下先生馬上拿了幾百塊給她，要他先去買東西給孩子吃，也趕快從店裡拿水、餅乾、飲料 、泡麵給她，趕快讓孩子們喝水，天氣非常炎熱，孩子們怎麼受得了，已經開始狼吞虎嚥吃這餅乾。

民眾說，她原想拍照替她們向外界求助，但3寶媽拒絕，她告訴3寶媽說，「大人可以不吃，但孩子們這樣真的很可憐」，不過3寶媽堅持不要，寧願挨家挨戶借錢。她好心問3寶媽住址，但她卻說剛搬來，不知道住址；再詢問聯繫方式，也被打槍，表示老公車禍手機也摔壞了。

▲民眾二次募集3寶媽騎車借錢。（圖／翻攝自高雄大小事）

民眾說，她當時先留名片給3寶媽，請她到家看住址再聯繫她，但遲遲等不到電話。沒想到8月5日，又在三民區看到3寶媽向店家要錢。「想問問網友們 有人知道他們住哪嗎？或是有看過他們？她說她住鳥松，但昨天出現在仁武，今天出現在三民區，騎很遠，也很危險！」

貼文一出引發熱議，有網友表示，「在鳳山郵局看過...」、「遇過一次 給了500」、「今年3月出現在旗津同一個人！我停車貝殼公園，她推著嬰兒車走過來跟我要200塊，說嬰兒沒奶粉了」、「有車牌，下次又這樣，偷偷錄影，直接通報了，我覺得媽媽眼神和過瘦都不單純」。

還有網友踢爆「老公住院說」，表示「下午在河南路有遇到，是老公騎車哦，媽媽揹著老三，當時我正在想為什麼全身那麼黑那麼髒，仔細一看還3個小孩」。有網友直呼「這種人擺明了就是利用大家的同情心在騙錢，不想工作，只想當伸手牌，滿口謊言就人就騙，不知情的人就會一直滿足他們的需求，這種人不值得同情。甚至有網友認出3寶媽，指控其丈夫常對孩子暴力相向，但其說法未經證實。