吳念真導演攜手綠光劇團　《人間條件一》探討人生中最重要的議題

▲《人間條件一》、《當妳轉身之後》，兩齣戲雙雙創下佳績，綠光劇團23日特別舉辦「四喜臨門」辦桌慶功宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

《人間條件一》巡迴演出17場票房大捷，並將在竹北與台南加演；《當妳轉身之後》未演先轟動，票房已破9成，觀眾熱烈敲碗加演，兩齣戲雙雙創下佳績，綠光劇團23日特別舉辦「四喜臨門」辦桌慶功宴，吳念真、李明澤、吳定謙、王琄、洪都拉斯、方宥心與呂捷齊聚一堂，共同歡慶佳績。

吳念真導演攜手綠光劇團，深入探討人生中最重要的議題，從《人間條件一》，講述為了彌補缺憾而重返人間的動人故事，到《當妳轉身之後》，聚焦於每個人終將面對的生老病死。

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《人間條件一》是吳念真23年前為舞台劇創作的原創劇本，歷經23年依然歷久不衰，造就無數「人間狂潮」。劇情描述離世多年的阿嬤附身在孫女阿美身上，因為一句「千萬要堅強」而來不及回應的話，阿嬤穿越陰陽兩界，歷經千辛萬苦回到人間，悄然縫補了心中愛的缺憾。

《人間條件一》巡迴演出17場票房大捷，並將在竹北與台南加演。《當妳轉身之後》未演先轟動，票房已破9成，觀眾熱烈敲碗加演。兩齣戲雙雙創下佳績，目前累積票房逼近4萬席次，分別在新竹、台南、嘉義、台中四地四度加演。綠光劇團23日特別舉辦「四喜臨門」辦桌慶功宴，吳念真、李明澤、吳定謙、王琄、洪都拉斯、方宥心與呂捷齊聚一堂，共同歡慶佳績。