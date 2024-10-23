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蔣友青粗口罵「婊子」　15年妻起底是義肢千金

去年本刊直擊蔣友青（左）和老婆周玟君（右）在市區逛街，老婆還親暱地把頭靠在他身上。

▲去年本刊直擊蔣友青（左）和老婆周玟君（右）在市區逛街，老婆還親暱地把頭靠在他身上。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

從對話聽起來，蔣友青像是在怒罵一名女性，而且內容能感受到他的暴怒中有著醋意。於是本刊詢問他身邊要好的友人，試探性地循問蔣友青是否有跟老婆周玟君吵架？對方表示確實是和太太爭執，因為有聽蔣友青說過這件事。

由於吵得非常凶狠，加上用字遣詞很激烈，感覺是有可能危及到夫妻關係？但友人轉述2人還沒有要到離婚的地步，雖然在一起很多年了，但也是有不和的時候。尤其蔣友青的情緒狀況時而不穩，而且負面新聞頻傳，周玟君仍能陪在他的身旁度過，也算是一種不離不棄。

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回顧2017年，本刊獨家報導蔣友青和當時已經交往8年的周玟君在台北君悅飯店舉辦婚宴；據悉周玟君家中是新北中和的醫療、復健用品器材製造商，尤其以義肢用品及零件產品聞名，並且外銷到日、歐、美等地，是業界的義肢大亨，讓她有了「義肢千金」的響亮封號。

蔣友青（右）和周玟君（左）2017年在君悅飯店舉辦婚禮。（翻攝自TA CHNN KAO 臉書）

▲蔣友青（右）和周玟君（左）2017年在君悅飯店舉辦婚禮。

蔣友青與周玟君婚後曾白手創業，合開設計公司「青周設計」，但沒有經營幾年便歇業。隔年，蔣友青的大哥蔣友柏爆出婚變，當時第一個公開發言的就是周玟君，她突然在IG高調向蔣友青甜蜜地喊話：「可能再過10年，我們依然不會長大，因為過了10年，我們外貌也沒太大改變，再過10年，我們還是繼續忍受對方的無腦和壞脾氣。」最後還說：「相信我們心臟應該都挺硬朗的。」但如今已找不到她的IG帳號。


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