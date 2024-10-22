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最快周五有新颱風！潭美恐現共伴效應　一圖看「紫爆雨區」

▲台北午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲潭美颱風外圍環流及東北季風影響，周四、周五北部及東半部降雨明顯，可能有豪雨發生。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

潭美颱風於今晨2時生成，往呂宋島方向移動，侵台機率低，中央氣象署指出，周四、周五最接近台灣，東北季風加上颱風外圍環流影響，可能有共伴效應發生，迎風面北部及東半部一整天雨勢又大又持續，尤其宜蘭及花蓮山區可能會有豪雨，另預估周五會有新颱風生成，因距離台灣遙遠，將持續觀察發展。

氣象署觀測資料顯示，輕度颱風「潭美」目前中心位於鵝鑾鼻南南東方1000多公里海面上，以每小時18公里速度，向西北轉西北西進行，中心附近最大風速每秒18公尺、相當8級風，7級暴風半徑150公里。

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▲▼潭美颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

▲潭美颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員黃恩鴻說，潭美颱風預估持續朝西北方向，接近呂宋島通過後進入南海的機率最高，移動速度每小時20公里上下，預估明天下半天暴風半徑擴大280公里，颱風中心強度不強，環流偏大，周四、周五將是最靠近台灣的時候。

降雨趨勢，黃恩鴻指出，明日東北季風增強，基隆北海岸、東北部及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，尤其東北部山區有局部豪雨發生的機率，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨。

▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

他表示，周四、周五受到東北季風及颱風外圍環流影響，可能會有共伴效應發生，雨勢更顯著，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭、花蓮有局部大雨或豪雨發生，一整天雨大又持續，尤其宜蘭及花蓮山區有豪雨等級以上降雨發生。

黃恩鴻說，周六颱風遠離，仍有殘留雲系影響，基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島有局部大雨發生，尤其周六東半部有局部豪雨發生的機率，南部及中部山區也有零星陣雨，全台整體天氣仍不穩定。

▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來風浪預測趨勢 。（圖／氣象署提供）

他表示，周日及下周一水氣仍偏多，風向轉偏東風，北部及東半部有局部短暫雨，南部及其他山區有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴。另明天各地沿海、離島風浪增強，可能出現3至6公尺的浪高，避免前往海邊活動。

溫度方面，黃恩鴻指出，未來一周溫度變化不大，明、後天受到東北季風增強影響，北台灣高溫下降為24至25度，偏濕涼，其他地區則30度左右，周末溫度就會回升。

▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢 。（圖／氣象署提供）

此外，黃恩鴻提到，目前在關島附近的熱帶擾動持續發展，預估周五左右發展為颱風，模式預測未來朝日本方向移動，對台灣天氣不會有影響，但仍有不確定性，後續仍要觀察。

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