美女醫曝「2體質」易招蚊子叮咬！　O型血、噴香水、腳臭人上榜

▲蚊子是夏日惡夢。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者許宥孺／高雄報導

什麼人最容易被蚊子「叮」上？關於蚊子叮人有百百種都市傳說，像是愛吃肉、O型血的人。中醫師表示，二氧化碳、體溫、體味和顏色，是吸引蚊子叮咬的4大關鍵因素，從中醫角度來看，「濕熱體質」和「陰虛內熱」體質最易招蚊子叮，因此愛喝酒、腳臭、噴香水的人得注意。另外，根據國外研究統計，發現O型血液最容易被蚊蟲叮咬，但詳細原因仍不明確。

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▲陽明馬光中醫診所中醫師高慈婷。（圖／記者許宥孺翻攝）

陽明馬光中醫診所中醫師高慈婷表示，吸引蚊子叮咬的4大關鍵因素有二氧化碳、體溫、體味和顏色。這要從蚊子觸鬚的構造說起，蚊子的觸鬚附有感覺毛，毛上化學感受器的神經細胞，能偵測空氣中分子濃度的細微變化。

高慈婷指出，2015年加州理工學院（California Institute of Technology）研究團隊發表在《當代生物學(Current Biology)》的論文中提到，蚊子遠在100公尺外，就能偵測到人體產生的二氧化碳，人類呼出二氧化碳的濃度約為4%，比空氣中二氧化碳的濃度高出一百多倍。經由感受器，蚊子很容易能夠找到發出二氧化碳的位置。一旦與目標距離拉近到20公分，牠們則會主動接近攝氏37度、具有體味，像是汗液成分中有乳酸、尿酸、胺基酸，腳臭會散發出戊酸，甚至是芳香劑、香水，以及顏色深色的物體。

因此「新陳代謝高的兒童、體溫高的孕婦，易出汗、愛喝酒或碳酸飲料，有腳臭以及有特殊氣味的人」較容易成為蚊子的「獵物」。

▲噴香水易招來蚊子。（圖／記者許宥孺攝）



另外，坊間有一迷思，「愛吃肉，真的比較容易被蚊子叮嗎？」高慈婷也解釋，「體質酸鹼理論」捏造者Robert O. Young，已在2018年被美國法院判賠1.05億元美金，宣告終結這場十多年來的騙局。事實上，只要你的腎臟和肺臟功能正常，血液pH值就會永遠恆定在7.35~7.45，飲食並不會改變人體酸鹼質的恆定，所以下次別再說被蚊子叮，是因為體質太酸啦！

▲愛吃肉並不會較容易被蚊子叮。（圖／取自免費圖庫Pexels）

還有一說是，「O型血的人，最容易被蚊蟲叮咬」。對此，高慈婷表示，日本與歐美都有相關實驗與統計，其中《醫學昆蟲學雜誌（Journal of Medical Entomology）》刊登過一項研究，比較O、B、AB、A等4種血型的受試者，哪一種人的血液較為吸引白線斑蚊？結果顯示，O型人的血液較受蚊子的青睞，其次是B型和AB型，最少被咬的則是A型。不過，究竟蚊子為何更愛O型血，詳細原因至今仍不明確。



高慈婷說，從中醫角度來看，「濕熱體質」和「陰虛內熱」體質，最容易招蚊子叮。愛吃辛辣、油膩、重口味，以及常喝手搖飲、菸酒過多的人，體內容易生濕、鬱而化熱，濕和熱結合在脾胃中，會阻礙氣機運行，形成濕熱體質。

• 濕熱體質的人

大多怕熱、易出汗、舌苔黃膩，常口苦口乾、口臭、眼乾目赤、四肢常感沉重，睡多久都感覺不夠，而小便量少偏黃、大便偏軟，容易黏馬桶，便後肛門有灼熱感。另外，濕熱體質的女性，臉部出油較多，容易長暗瘡及粉刺，私密處白帶則偏黃、味道重。

有上述濕熱情況的人，飲食宜清淡，少吃燒烤炸辣、重口味、甜膩、滋補及偏熱型食物，如奶茶、咖啡、冰啤酒等，水果類亦要避免荔枝、芒果及榴槤，以免加重濕熱症狀，增加被蚊叮的機會。若要加強清熱利濕方面，則可食用具清熱祛濕功效的食物，像是薏苡仁、綠豆、赤小豆、土茯苓及冬瓜等。



• 陰虛內熱體質的人

容易流汗、體溫相對偏高，面部時常有烘熱感、咽乾頰紅，並有手腳掌心、胸口煩熱等，潮熱盜汗症狀，平時不喜歡喝水、長期熬夜，且容易緊張、思慮多，偶爾伴隨頭暈耳鳴、失眠多夢，而且尿少色黃、大便乾結。



出現陰虛內熱症狀者，飲食亦宜清淡，尤其切忌晚睡熬夜，平時則可補充滋陰潤燥的食物，如銀耳、百合、雪梨及蜂蜜等，有助清熱滋陰，讓體質變得平和，減少被蚊子叮咬的機會。

高慈婷表示，為了避免成為蚊子的盤中飧，採取防蚊措施，除了把汗擦乾，保持身體乾爽、無異味，穿著淺色長袖衣物、避免噴香味太濃的香水之外，也可動手製做天然驅蚊的中藥香包。



• 材料：丁香、艾葉、白芷、紫蘇葉、石菖蒲、藿香、金銀花、薄荷、薄荷腦、檸檬草，各5公克。

• 製作方式：將藥材打碎、混合，放進紗袋或布包中，可以掛在包包、室內、門窗等通風處，讓草本植物的天然味道散發出來，也可以利用自然風或電風扇，將自然系的味道傳遞得更遠，驅蚊的效果會更好唷！



※使用中藥包的注意事項：

1.藥材新鮮：藥材若放置太久，導致精油揮發，便失去驅蚊效果，選購時應避免購買受潮、發黴，或腐爛的藥材。

2. 打碎藥材：製作時才把藥材打碎，讓精油釋放出來，達到驅蚊蟲效果。

3. 製做防蚊液：一旦藥材沒味道，就要更換。建議把汰換下來的藥材，製成防蚊液，利用75%酒精與水1：1浸泡藥材後，就可拿來噴灑，天然無毒又好用。不過，不建議當成藥浴浸泡身體使用，因為性辛的藥材，對孕婦、小孩都會造成刺激。

4. 內容物含薄荷腦，孕婦及嬰幼兒慎用，過敏體質避免使用。

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