沒搶到周杰倫的看過來！他宣稱買到「52張」門票　原價釋出「8張」

▲周杰倫大巨蛋演唱會門票開賣後，15萬張票「5分鐘內秒殺」。（圖／翻攝自Threads @0608_eddie）

圖文／CTWANT

周杰倫《嘉年華》世界巡迴演唱會門票於23日12點正式開售，但15萬張門票不到20分鐘就被一掃而空。就在許多粉絲怨聲載道之際，有網友宣稱自己搶到52張門票，甚至還十分大方的表示願意「原價釋出」8張門票給有需要的人。

網友0608_eddie於23日中午12點15分在社群網站Threads上發文，內容中直接表示「小弟不才，只搶到52張周杰倫演唱會票，留言告訴我你想跟誰去看！原價售出8張給需要的人」。

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▲該名網友疑似為「振勝國際行銷」的執行長。（圖／翻攝自Threads @0608_eddie）

而從該名網友上傳的影片中可以看到，畫面中的電腦出現疑似搶票系統的畫面，而拍攝者則直言「最強的搶票系統，大量的帳號，搶搶搶，用300個帳號搶」。後續拍攝者還與其他人喊「各就各位」、「準備好了嗎？」拍攝者甚至十分謹慎，檢查公司的網速，畫面中顯示有840Mbps之多。

透過該名網友在Threads上的資料，可以得知該名網友疑似為「振勝國際行銷」的執行長。而在這則貼文曝光後，迅速吸引不少網友的留言，當中也有不少網友照發文者的規矩，在留言區分享自己的故事，就是希望能拿到周杰倫演唱會的門票。

▲原PO號稱要原價售出8張給需要的人。（圖／翻攝自Threads @0608_eddie）

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