歐洲模式預測「潭美颱風出海後大迴轉」　粉專曝可能原因

▲歐洲模式最新預測顯示，潭美進入南海，抵達越南之前，出現大迴轉。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

潭美颱風目前持續朝西、往呂宋島方向前進，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，歐洲模式最新預測顯示，潭美進入南海，抵達越南之前，出現大迴轉的情況，秋颱多變化，目前還很難說。

根據中央氣象署最新觀測資料顯示，潭美颱風今晨2時的中心位置在馬尼拉東方510公里海面上（鵝鑾鼻東南方930公里海面上），以每小時21公里速度，向西北進行，近中心最大風速每秒20公尺，七級風平均暴風半徑180公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，歐洲模式最新預測顯示，潭美進入南海，抵達越南之前，出現大迴轉的情況，推測是導引潭美西行的副熱帶高壓瓦解，加上東方熱帶系統發展起來，並且往北拉上去，多重因素下產生的結果。

粉專指出，「其他模式大多認為潭美頂多在登陸越南前被拉住，未有戲劇性的大迴轉情況。秋颱多變化，目前還很難說，先不用太緊張，很有趣的現象，繼續觀察。」

氣象署表示，潭美颱風未來將通過呂宋島，並往南海方向移動，中心結構較鬆散、強度較弱，但環流大，其外圍環流可能與東北季風輻合，今晚至周五在迎風面地區局部可能有明顯雨勢出現，需特別留意，氣象署密切觀察中。