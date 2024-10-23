爬下水道聽周杰倫演唱會！逾4.5萬人參加　粉絲：裝備準備好了

▲周杰倫大巨蛋演唱會15萬張門票「5分鐘內秒殺」。（圖／翻攝自杰威爾音樂 JVR Music臉書）

圖文／CTWANT

天王周杰倫12月初在大巨蛋唱4場演唱會，15萬張票今（23）日中午12點開賣就秒殺，而日前也有粉絲發起「爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會」活動，目前已有超過4.5萬人回覆。有人笑說，「搶不到票，只能爬下水道了，裝備我都準備好了。」

原PO於5日發起「爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會」活動，也發文強調，「請大家要透過正規管道購票！搶不到也不要買黃牛，也不要去爬下水道。」據了解，目前已有超過4.5萬人回覆。

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不少網友留言「請問現在挖新的下水道演出前來得及開通嗎」、「已放棄 直接飛去找粥餅倫比較快了」、「搶不到票只能爬下水道了，裝備我都準備好了」、「我來查管線圖」、「我想擺個攤位，螢光棒、飲料、雞排之類的有搞頭嗎」、「哥布林先遣隊已完成場勘」。

據了解，今日中午12點開賣，而有人網頁跑了20分鐘，進去就顯示「完售」。拓元售票系統也在臉書發文，演唱會票券完售，「系統將進行對帳整理，預計2024/10/23（三）15:00重新釋票，12點半以前刷卡失敗的單，會轉為「ATM虛擬帳號付款」，請到「訂單查詢」中查詢，「在指定時間內完成付款，逾期付款者此訂單取消不予保留。後續刷卡失敗者，請重新購票。」

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