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3寶媽「4貼騎車」到處借錢　起底黑歷史！夫當街毆兒...妻遭通緝

▲▼三寶媽騎機車4貼載孩子四處借錢。（圖／翻攝自高雄大小事）

▲三寶媽騎機車4貼載孩子四處借錢。（圖／翻攝自高雄大小事）

地方中心／高雄報導

高雄一位3寶媽騎乘機車4貼載著孩子，到處向人借錢，她表示先生前陣子出車禍，導致沒有收入，連孩子的奶粉、尿布錢都沒有。有網友將她的處境po網求救，不過卻有網友表示，曾遇過這位3寶媽，借錢理由都不同；還有網友說，曾目擊爸爸當街打小孩。警方證實，去年曾接獲遊客報案，爸爸當街教訓3歲兒子，事後有通報社會局；而這對夫妻因繳不起房租搬到鳳山，警方獲悉後，月初才到新租屋處逮捕因詐欺罪遭通緝的媽媽。

一名警官表示，這對夫妻積欠房租，房東在今年3月找上派出所報案，希望員警幫忙協調，事後夫妻帶著小孩搬離旗津區，隨後就搬到鳳山區新租屋處，而媽媽有詐欺案在身，警方才剛在8月初登門逮人，媽媽解送歸案後被請回。

▲▼三寶媽騎機車4貼載孩子四處借錢。（圖／翻攝自高雄大小事）

▲警方日前才登門逮捕詐欺通緝的三寶媽。（圖／翻攝自高雄大小事）

不過這對夫妻也不是第一次上新聞。警方證實，去年11月，旗津分駐所接獲一名遊客報警，表示有一名爸爸當街打小孩，懷疑是虐童。警方將爸爸帶返所調查後，發現是3歲男童調皮惹怒父親，爸爸在家門口徒手打小孩的臀部、腿部，導致有紅腫跡象，不過情形不致於需要送醫，後續也向社會局通報。

而針對網友表示曾目擊3寶爸疑似虐兒，「之前在旗津看到小孩的爸，帶一個兒子去釣魚，然後不知怎了一直罵小孩，還抓起來作勢把小孩抓起來，要往海裡丟要嚇他，小孩一直哭個不停」、「有時候他老公用一隻手把抓起小孩的腳抓起來變成小孩頭朝下面。然後直接抓在海邊說要丟下去。跟我朋友差點忍不住打他老公」。對此，警方指出，這件事發生在去年8月，不過當時警方未接獲報案。目前僅接獲去年11月遊客報案，平日則未傳出有家暴狀況。

社會局則指出，爸爸曾被通報兒少保護，後經社工調查，發現是「孩子有些行為議題」，當時爸爸為了告誡他，確實有動手拍打他，並非刻意修理，社工當時有跟爸爸告誡，爸爸也表示了解，此案後來沒有成案。

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