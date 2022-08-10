賓士狂徒身分曝！警棍破窗開8槍　他藏85大樓狼狽趴地落網

記者吳奕靖／高雄報導

發生在9日的小港分局員警開8槍、一名男子駕車逃逸的案件，現在這名男子已經到案，根據掌握這名男子是毒品通緝犯，而他在10日凌晨3點多已經被警方逮捕，帶回分局偵訊中。

▲林姓通緝犯被逮捕畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄小港警圍捕開8槍 嫌犯開賓士逃逸。（圖／翻攝記者爆料網）

警方調閱監視器之後，確認該逃逸男子即為因案通緝的35歲林姓男子，經調閱大量監視器及通聯資料比對後，鎖定他落腳在高雄市苓雅區85大樓出租套房；專案小組即至現場埋伏，於10日凌晨發現林姓男子等5人外出之際，以優勢警力趨前壓制，當場於他隨身包內查扣毒品吸食器及手機4支等物，全案通緝犯逮捕並於警詢後依毒品危害防制條例、妨害公務、傷害及毀損和公共危險等罪嫌移送台灣高雄地方檢察署偵辦。

林姓通緝犯供稱，自己因為當下害怕被警方盤查，因為若是被查出通緝犯身份，進入勒戒所至少都要6個月以上時間，所以當下他才想到要開車逃跑，至於他駕駛車輛毀損原因，他供稱並非是9日當天撞的，是之前因為精神不濟，自撞牆壁造成。

▲高雄小港警圍捕開8槍 嫌犯棄車逃逸。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起拒檢衝撞案就發生在9日下午2點半，小港員警接獲民眾報案，學府路111號停車場上有部車輛的車頭有毀損情況，覺得怪怪的，所以漢民路派出所巡邏警組副所長王學甫、警員詹易諺前往查看。沒想到林姓男子單獨一人在車內，同時拒絕攔查並企圖駕車逃逸。

員警試圖徒手擊破車窗，該車駕駛衝撞警車逃逸，危及員警安全，副所長王學甫閃避後隨即對該車連開8槍，然該車仍逃離現場。副所長王學甫、警員詹易諺等2員均手部擦傷，經自行前往小港醫院治療，現無大礙，警車則係右前車頭毀損。而整個開槍畫面都被目擊民眾拍了下來，上傳到網路立刻造成網友轉發，引發社會震驚。