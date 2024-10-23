台中婦產子被誤認生龍鳳胎　神奇原因曝：同名「陳思羽」同天產女

▲台中一名女子在醫院遇到同名同姓的產婦，兩人的寶寶在嬰兒室內擺在一起，讓人誤以為是龍鳳胎。（圖／讀者提供）



記者游瓊華／台中報導

你相信命中注定嗎？台中一名產婦陳思羽在醫院誕下一名男寶寶，但每每去嬰兒室看寶寶，都被狂賀生了「龍鳳胎」，她定睛一看才發現，嬰兒室裡有兩名新生兒，分別被掛上「陳思羽之子」、「陳思羽之女」的名牌，才知道另一名產婦「陳思羽」，不僅和她同名同姓同年同月同日生孩子，讓她忍不住拍下照片在臉書上分享，問「這機率到底有多高？」讓網友嘖嘖稱奇。

根據內政部去年10月統計，台灣民眾前3大常見名字，女性依序為淑芬（3萬1879人）、淑惠（3萬420人）、美玲（2萬7487人）。「家豪」從101年起、「淑芬」從99年起，連續奪得第一；而男性依序為家豪（1萬4038人）、志明（1萬2719人）、建宏（1萬2196人）。

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陳小姐也透露，接寶寶出院之前有一再確認身分，就怕抱錯孩子。網友也笑稱，這罕見的機率猶如韓國偶像劇劇情；但也有網友說自己也叫陳思羽，也在差不多時間生產，笑稱今年叫陳思羽的很有生產運。

不過台中知名茂盛醫院透露，新生兒床頭都會有資料卡，詳細記載病歷號、寶寶父母名字、出生時間點以及身高、體重，腳也會有腳圈，在辨別寶寶時，會以病歷號為主，並不會搞錯；另外如果真有產婦生了龍鳳胎或多胞胎，資料卡上也會記載A、B、C、D寶辨別，例如「OOO之子(A寶)」、「OOO之子(B寶)」，以此類推，請民眾放心。