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淨灘撿到龍涎香！專家檢測：上等真品　台灣本島海灘首例

▲高雄大學生命科學副教授鄭竣亦，利用「核磁共振光譜（Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy – NMR）技術」確定柯姓民眾所拾獲的是龍涎香真品。（圖／高雄大學提供）

▲高雄大學生命科學副教授鄭竣亦，利用「核磁共振光譜（Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy – NMR）技術」確定柯姓民眾所拾獲的是龍涎香真品。（圖／高雄大學提供）

記者許宥孺／高雄報導

國立高雄大學生命科學副教授鄭竣亦開發獨步全球的「龍涎香（ambergris）」檢測技術，日前協助檢測柯姓民眾淨灘所拾獲異香怪石，發現「龍涎香素（ambrein）」特有且強烈訊號，除了確認是質地上等的真品，也是所經手鑑定案中，台灣本島海灘發現首例。

該塊龍涎香為白色、鵝卵石狀外觀，重約146公克，一靠近就可嗅到特殊香味。家住北部的拾獲人柯先生表示，熱愛潛水、海洋生態的他，經常帶著妻小參與淨灘活動，今年2月28日上午與孩子散步海灘兼做環保，瞧見該怪石順著浪潮沖刷上岸，父子倆隨手拾起，走了一段路竟聞到石頭散發香氣。

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▲▼柯先生常帶妻小參與海灘活動，今年2月底淨灘時發現順著浪潮沖刷上岸的龍涎香。（圖／柯先生提供）

▲柯先生今年2月底淨灘時發現順著浪潮沖刷上岸的龍涎香。（圖／柯先生提供）

後續柯先生委託高雄大學生科系副教授鄭竣亦檢測，得知是貨真價實的龍涎香相當開心。本月4日下午特地全家南下到校拜訪，由鄭竣亦開立鑑定書。柯計畫收藏傳家，表明若有適當時機也願意公開展覽，藉此鼓勵國人重視海廢議題，踴躍響應淨灘、維護海洋生態永續。

「這是我經手的數百件鑑定案中，極少數且上等真品！」接受柯先生委託的高雄大學生命科學副教授鄭竣亦，利用「核磁共振光譜（Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy – NMR）技術」，從NMR圖譜中發現「龍涎香素」專屬訊號，確定柯所拾獲的是真品無誤。

▲該塊龍涎香為白色、鵝卵石狀外觀，重約146公克，高雄大學生科系副教授鄭竣亦手持作為比例尺。。（圖／高雄大學提供）

▲該塊龍涎香為白色、鵝卵石狀外觀，重約146公克，高雄大學生科系副教授鄭竣亦手持作為比例尺。。（圖／高雄大學提供）

鄭竣亦表示，長期投入龍涎香研究十餘載，接受世界各地委託達數百件累積的數據資料，他開發獨步全球的NMR鑑定技術，相較坊間目測、焚燒、熱針鑽探等偏方，更能精準判斷真偽。

根據研究文獻研究指出龍涎香是抹香鯨排泄物（糞便），也就是吞食烏賊、章魚等軟體動物，無法消化部位堆積腸道被分泌物包覆，形成蠟狀硬塊，收錄於《本草綱目》被視為珍貴藥材，西方則做為高級香水定香劑，俗稱「漂浮黃金」，數量稀少且價格高昂。

▲▼柯先生常帶妻小參與海灘活動，今年2月底淨灘時發現順著浪潮沖刷上岸的龍涎香。（圖／柯先生提供）

▲柯先生常帶妻小參與海灘活動。（圖／柯先生提供）

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