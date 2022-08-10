　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

貨車司機「起色心了」！密會計人妻「請假做愛」　夫綠炸提告

▲上市公司華通電腦少東、吳姓副總遭週刊直擊與前女員工發生婚外情，遭元配提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲高雄一送貨司機偷吃人妻會計，還傳訊約她「下午請假約會、做愛」，被人妻丈夫發現後怒提告，案經上訴到高雄高分院，司機要賠30萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一貨車司機勾搭上同公司的會計小姐，明知道她已婚，還頻頻用LINE示愛，傳送「很喜歡、喜歡跟妳做愛」等訊息，並相約「4/20下午請假約會，一起送貨，第三次做愛！」，讓綠帽夫看了怒告司機，求償66萬元，案經上訴到高雄高分院，判司機侵害配偶權應賠償30萬元，全案定讞。

這名人夫和妻子結婚11年，婚後育有2名女兒，本來關係融洽，妻子卻偷吃同公司的送貨司機，人夫指控，司機明知妻子已婚，卻經常傳LINE表達愛意，被他發現後，2人仍繼續來往，導致他罹患憂鬱症，需服藥治療，他要向司機求償66萬元。

司機則辯稱，人妻是他公司的會計，常向他訴苦婚姻的不愉快，他們之間只是用想像、聊天的方式逾越同事關係，LINE上的對話內容都是他的個人幻想，並沒有真的發生性行為。去年12月傳訊「我餘光看到妳穿...」、「我起色心了」也只是開玩笑，他要養父母又要付卡債，沒有錢賠償。

不過經法院審理，一審認為司機明知人妻已婚，仍和她交往並在LINE上討論性行為，侵害人夫的配偶權，判司機應賠12萬元，人夫再上訴到高雄高分院，法官認為司機還傳送「很喜歡、喜歡跟妳做愛」、「4/20下午請假約會，一起送貨，第三次做愛！」等內容給人妻，可知司機和人妻至少發生3次性行為，判司機得再賠18萬元，人夫共獲得30萬元賠償金，全案定讞。

►台北「茹曦酒店」超優惠！1泊1食才2880元，想當網美必去

ET快訊
林智堅抄襲很嚴重？　網曝1原因最氣：全面失敗
快訊／國1開啟自動駕駛！　休旅車撞工程防撞車2傷
「Ugly啊」　柯文哲痛批：不只有林智堅一個，一狗票！
快訊／林智堅被撤學位　台大學生會首發聲
北車旁驚藏「豬仔寮」！ 2男1女遭囚禁
首例！　教部同意高苑科大董事會解聘校長
北方冷空氣開始醞釀　有望秋涼時間曝
林智堅律師怒：台大轉移中國軍演焦點　陳亭妃打臉：完全兩件事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

周玉蔻控「嗯哼」遭盜用　告顏寬恒違《著作權法》不成...原因曝

YT海量廣告「賺錢好簡單」　投資詐欺猖獗！5年案件狂增4.7倍

快訊／「瑞典坦克」國1開啟自動駕駛　追撞工程防撞車釀2傷

醋夫疑妻外遇狠砍她9刀！視訊邀雙親、岳母看「行刑」畫面　下場曝

揍4歲男童肚子打破盲腸腹膜炎而死　生母同居男友判9年定讞

北車旁驚藏「豬仔寮」！「10天18萬薪」淪帳戶肉票　3人遭4煞囚禁

撞擊畫面曝！貨櫃車撞陸橋「45度傾斜」後輪懸空　騎士淡定等紅燈

快訊／國道3號賓士火燒車！車身火舌狂竄　警消急灑水搶救

賓士狂徒身分曝！警棍破窗開8槍　他藏85大樓狼狽趴地落網

世界警消運動會紀淑如摘3金4銀1銅　獲台灣代表團最佳個人成績

跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

林智堅喊無辜：我是受害者　聽余正煌喊告氣罵「不厚道」

幼幼台7哥哥姐姐現況曝光！　李岳掰了西瓜…成CEO砸600萬創業

《獵鑽緝兇》池晟神演技切換雙胞胎　搭許城泰、徐智慧揭弒父之謎

劉在錫「世鎬是嘉賓」惡整昭旻　她打視訊劈頭問：跟我組隊..大問號XD

阿公拿剪刀想把破褲變短褲　孫女炸高八度尖叫躲偷襲！

周玉蔻控「嗯哼」遭盜用　告顏寬恒違《著作權法》不成...原因曝

YT海量廣告「賺錢好簡單」　投資詐欺猖獗！5年案件狂增4.7倍

快訊／「瑞典坦克」國1開啟自動駕駛　追撞工程防撞車釀2傷

醋夫疑妻外遇狠砍她9刀！視訊邀雙親、岳母看「行刑」畫面　下場曝

揍4歲男童肚子打破盲腸腹膜炎而死　生母同居男友判9年定讞

北車旁驚藏「豬仔寮」！「10天18萬薪」淪帳戶肉票　3人遭4煞囚禁

撞擊畫面曝！貨櫃車撞陸橋「45度傾斜」後輪懸空　騎士淡定等紅燈

快訊／國道3號賓士火燒車！車身火舌狂竄　警消急灑水搶救

賓士狂徒身分曝！警棍破窗開8槍　他藏85大樓狼狽趴地落網

世界警消運動會紀淑如摘3金4銀1銅　獲台灣代表團最佳個人成績

前獅隊洋將費古洛時隔8年再登板！48歲投119球獨撐7局

有米奇雪芙蕾、波堤獅月餅！　中秋限定「3大療癒肖像禮盒」來了

水上樂園塞滿人肉甜甜圈！他曝恐怖畫面：人多到看不到水

周玉蔻控「嗯哼」遭盜用　告顏寬恒違《著作權法》不成...原因曝

帶回家就當自己人　「粗壯保鑣」張開雙手戒護小貓：這隻我罩的！

緯來電視搬4.95億買仁愛圓環豪宅　刷大安區最高總價紀錄

林智堅遭撤學位　長輩崩潰喊黑暗「小孩不准念台大」：否則打斷腿

FDA授權「皮內注射」猴痘疫苗　供應量翻5倍！全美飆破9000例

富邦人壽三度蟬聯保險信望愛獎「年度最佳壽險公司」　奪15獎肯定勇冠壽險業

快訊／外媒曝鴻海入股紫光「台官方要擋？」　經濟部：審查中

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

社會熱門新聞

《角頭》演員驚傳從事柬埔寨詐騙！　3個月拐82台人削5000萬

16歲少年無聊偷騎爸車！撞死路人後悔

台南少年赴柬埔寨　遭囚3個月電擊打破頭

5.7億威力彩得主曝光！　結果慘遭廟主詐騙3.7億

柬埔寨詐騙大本營曝光　台港澳中黑幫全來了

老虎蜜蜂嘉義店開幕淹水　第4天被燒光

即／17歲少年被轉賣泰國　身上僅剩100泰銖

「柬國詐騙」行情曝光　豬仔賣到泰國值200萬

柬埔寨台人怎救？政府說法挨轟講幹話

抓到了！高雄警連開8槍　落跑賓士男落網

涉詐「5.7億威力彩得主」宮主黑歷史起底　竟曾餵尿治信眾

正妹刺青師出事了！塗麻醉藥膏出包　判決結果出爐

蘆洲女學生3樓墜1樓　雙腿骨折＋脊椎重創

國立大學教授涉圍標撈百萬　深夜移送畫面曝

更多熱門

相關新聞

辣妹騎士闖紅燈撞車噴飛　他驚：遇到烈火戰車　

辣妹騎士闖紅燈撞車噴飛　他驚：遇到烈火戰車　

高雄市一名王姓男子深夜開車，沒想到就在九如二路與自立一路口被一輛直行的機車給撞了，而騎機車的是一名辣妹,當場手腳受傷送醫，事後警方調閱行車紀錄器影像，這名辣妹車速疑似過快，還有闖紅燈的嫌疑，感覺就像是「深夜版的烈火戰車」。

高雄男「長新冠」咳不停　一驗止咳粉慘了

高雄男「長新冠」咳不停　一驗止咳粉慘了

高雄前鎮河有女浮屍！年約40多歲「頭部擦傷」

高雄前鎮河有女浮屍！年約40多歲「頭部擦傷」

抓到了！高雄警連開8槍　落跑賓士男落網

抓到了！高雄警連開8槍　落跑賓士男落網

2022文博會在高雄！周邊美食清單

2022文博會在高雄！周邊美食清單

關鍵字：

婚外情外遇偷吃高雄

讀者迴響

熱門新聞

《角頭》演員驚傳從事柬埔寨詐騙！　3個月拐82台人削5000萬

孫其君「借錢買鑽戒求婚」竟情變　與郭雪芙陷財務糾紛

16歲少年無聊偷騎爸車！撞死路人後悔

林瑞陽「長子爆同居正妹星二代」！

台南少年赴柬埔寨　遭囚3個月電擊打破頭

5.7億威力彩得主曝光！　結果慘遭廟主詐騙3.7億

丟丟妹突消失《小姐不熙娣》！

鏡片脫膜他驚「是洗碗精？」　內行搖頭

40歲↑飄老人味原因曝！「這2部位最濃郁」

獨／阿喜放閃無尊：不可能有人對我這麼好

投資客傻眼！　買房後驚見管委會公告：禁買房改套出租

「最衰屋主」還沒入住就變凶宅　868萬哭賣雙車豪墅

男問：17cm全放進去女友為何痛？　許藍方解答

本週偏財運血型+生肖TOP5　O型搭這生肖旺到爆

嚇壞一票網友！　高嘉瑜突po一張照片喊「挺堅到底」

更多

最夯影音

更多
跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄

跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄
相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面