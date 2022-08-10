貨車司機「起色心了」！密會計人妻「請假做愛」　夫綠炸提告

▲高雄一送貨司機偷吃人妻會計，還傳訊約她「下午請假約會、做愛」，被人妻丈夫發現後怒提告，案經上訴到高雄高分院，司機要賠30萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一貨車司機勾搭上同公司的會計小姐，明知道她已婚，還頻頻用LINE示愛，傳送「很喜歡、喜歡跟妳做愛」等訊息，並相約「4/20下午請假約會，一起送貨，第三次做愛！」，讓綠帽夫看了怒告司機，求償66萬元，案經上訴到高雄高分院，判司機侵害配偶權應賠償30萬元，全案定讞。

這名人夫和妻子結婚11年，婚後育有2名女兒，本來關係融洽，妻子卻偷吃同公司的送貨司機，人夫指控，司機明知妻子已婚，卻經常傳LINE表達愛意，被他發現後，2人仍繼續來往，導致他罹患憂鬱症，需服藥治療，他要向司機求償66萬元。

司機則辯稱，人妻是他公司的會計，常向他訴苦婚姻的不愉快，他們之間只是用想像、聊天的方式逾越同事關係，LINE上的對話內容都是他的個人幻想，並沒有真的發生性行為。去年12月傳訊「我餘光看到妳穿...」、「我起色心了」也只是開玩笑，他要養父母又要付卡債，沒有錢賠償。

不過經法院審理，一審認為司機明知人妻已婚，仍和她交往並在LINE上討論性行為，侵害人夫的配偶權，判司機應賠12萬元，人夫再上訴到高雄高分院，法官認為司機還傳送「很喜歡、喜歡跟妳做愛」、「4/20下午請假約會，一起送貨，第三次做愛！」等內容給人妻，可知司機和人妻至少發生3次性行為，判司機得再賠18萬元，人夫共獲得30萬元賠償金，全案定讞。