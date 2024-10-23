今「霜降」越晚雨越大！潭美輻合季風2縣市大雨　康芮可能周五生成

▲東北季風持續增強，並與潭美颱風外圍環流相輻合，今天起到週五會在北部、東半部、恆春半島，越晚雨勢越大。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

今天是24節氣中「霜降」，東北季風持續增強，並與潭美颱風外圍環流相輻合，今天起到週五會在北部、東半部、恆春半島，越晚雨勢越大；氣象署針對台北市、宜蘭縣發佈大雨特報。另外，菲律賓東方海面上還有另一個熱帶系統發展，不排除生成為第21號颱風「康芮」。

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▲台北、宜蘭大雨特報。（圖／中央氣象署）



根據中央氣象署資料顯示，今天東北季風持續增強，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島為雲多偶雨的天氣，其中基隆北海岸、東北部山區及大台北山區降雨較持續，容易有局部大雨，尤其東北部山區雨勢明顯，有局部豪雨發生的機率，隨著颱風接近，整體雨勢會越晚越增強，請特別留意。

▲潭美颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

中南部地區及澎、金、馬天氣變化不大，仍維持晴到多雲；北部及東北部整天濕涼，溫度在23-25度之間，其他地區白天高溫為28-30度，感受舒適溫暖，而低溫為23-25度。

今年第25號輕度颱風潭美，截至23日清晨2時為止，中心位置在北緯 15.1 度，東經 125.6 度，以每小時21公里速度，向西北進行。週三、週四將通過呂宋島接著進入南海，直接影響台灣的機率低，但受其外圍環流及東北季風的影響，週三晚間至週五在迎風面地區有明顯雨勢出現，需特別留意。

另外，菲律賓東方海面上還有另一個熱帶系統發展，不排除生成為第21號颱風「康芮」，最快會是在周五左右，不過以當前資料研判，可能朝日本前進，對台灣沒有影響。