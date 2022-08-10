「特調止咳粉」有詭！高雄男「長新冠」咳不停　一驗下場慘了

▲一名男子宣稱自己因為長新冠，所以車內一包褐色粉末是止咳，不過最後發現是毒品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

新冠肺炎確診成了「脫罪」的藉口？高雄市一名男子被警方攔獲，在車內發現一包褐色粉末，他向警方宣稱自己才剛確診康復沒有多久，有長新冠的「咳嗽」，所以這一包是「止咳」，不過帶回派出所一驗之後，卻呈現了二級毒品的陽性反應，同時在車內也查獲毒品咖啡包，全案依照毒品危害防治條例移送。

這起案件就發生在8日凌晨3點，一名37歲的蕭姓男子駕車在苓雅區的興中二路跟中華四路違規，巡邏員警將他給攔了下來，結果一打開車門就發現他的駕駛座下方，有一包裝有褐色粉末的袋子，警方詢問是什麼東西，他表示自己因為確診新冠肺炎之後有「長新冠」症狀會經常性咳，所以這一包是特調的「止咳」中藥。

▲一名男子宣稱自己因為長新冠，所以車內一包褐色粉末是止咳，不過最後發現是毒品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過員警也不是被唬大的，就是覺得怪，所以經過他同意之後，在他的車內找尋發現了毒品咖啡包，所以就將他帶回派出所，同時也將他所稱的「特調止咳」一起驗，初步發現有二級毒品的陽性反應，他才坦承自己是欺騙警察，這粉末根本就不是「止咳」中藥，警方現在依毒品危害防制條例將他移送偵辦。



