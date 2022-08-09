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快訊／16架次共機今闖台海中線　三款機型「全都是戰鬥機」

▲22架次共機9日闖台海中線。（圖／國防部提供）

▲22架次共機9日闖台海中線。（圖／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

中共「圍台軍演」未落幕，解放軍東部戰區今（9日）宣布，繼續在台灣周邊實戰化演訓。國防部傍晚指出，今共有16架次共機跨越海峽中線，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以防空飛彈追監。

國防部9日傍晚發布「台海周邊空域空情動態」，顯示8架次蘇愷-30機、4架次殲-16機、4架次殲-11機侵擾台海周邊空域；從航跡來看，這三款戰機皆飛越台海中線。面對共機侵擾，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離、防空飛彈追監。

國防部也指出，迄下午五時止，包括跨越台海中線的共機在內，共偵獲共機45架次，以及共艦10艘次，持續在台海周邊活動，進行聯合海空行動。

國防部表示，自8月4日至今，共軍在台海周邊區域侵擾未止。國軍除運用監偵系統，嚴密監控敵情、適切應處；並依「守中線、守領海、守主權」原則「穩固現狀」，沉著、理性、嚴肅應對，捍衛國防安全。

另對於中共繼續在台灣周邊實戰化演訓，國防部稍早表示，戰備訓練是國軍的本務工作，中共持續軍演，凸顯其武力威脅並未降低。

國防部也說，國軍各部隊持續戰備應處，以「處處皆戰場，時時做訓練」的精神，把握機會驗證平時訓練成果，磨練指揮程序，發揮組織功能，強化命令貫徹與內部管理，在作戰場景下務實訓練，沉著冷靜應對。

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