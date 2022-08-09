高嘉瑜喊一屍五命是最壞情況　鄭運鵬怒嗆：自私只考慮自己聲量

記者呂晏慈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅因碩士論文抄襲遭撤銷學位，曾拋出「一屍五命」遭圍剿的民進黨立委高嘉瑜今（9日）受訪再指，「一屍五命是最壞情況，當然不希望發生」，引發同黨立委鄭運鵬不滿怒嗆，民意代表不該自私的只想到自己，「她自己也是民意代表，如果妳不幫助受委屈的人，以後受委屈了，誰要幫妳？」

▲鄭運鵬今天強調看過林智堅論文事證。（圖／記者林敬旻攝）

高嘉瑜今天下午陪同台北市長參選人陳時中出席內科園區產業後援會成立大會前受訪時，被媒體問及是否怕之前說「一屍五命」持續發酵？高直言，一屍五命是最壞情況，當然不希望發生，此事妥善處理後，就是誠實面對、好好運用智慧解決。

對此，鄭運鵬今天陪同林智堅舉行記者會，回應台大學倫會，他在受訪時主動表示，國民黨用一黨之力攻擊一個人，極盡抹黑，不過他相信林智堅的抗壓性，並指他是看過事證的人，也是民意代表，「如果我看過證據，不敢幫忙，甚至反而讓當事人受到二度傷害，這種事情我做不下去。」

鄭運鵬表示，如果身為民意代表、立法委員，看到不白之冤不能夠協助，自私地想到自己，只考慮自己的聲量、自己的選舉、自己的好處，這點他做不到，否則就是愧對自己的職務。

媒體會後追問，高嘉瑜受訪時還是提到「一屍五命」，且也提及鄭運鵬。對此，鄭運鵬表示，當民意代表不能自私的只想自己，不能讓受害者受到二度傷害，這是民意代表的責任，「她自己也是民意代表，如果妳不幫助受委屈的人，以後受委屈了，誰要幫妳？」

▼桃園市長參選人林智堅出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）