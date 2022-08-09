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嚇壞一票網友！　高嘉瑜突po一張照片喊「挺堅到底」

▲▼立委高嘉瑜9日PO出與台北市議員王世堅合照，表示「挺堅到底」。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

▲立委高嘉瑜9日PO出與台北市議員王世堅合照，表示「挺堅到底」。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

記者杜冠霖／台北報導

台大9日開記者會認定民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲，建議撤銷碩士學位，而立委高嘉瑜、議員王世堅對該議題與黨內並不同調，高嘉瑜憂心「一屍五命」、王世堅則直言「不要挑戰社會智慧」，讓部分綠營支持者不滿，而高嘉瑜又在臉書貼出一張與王世堅的合照，並高喊「挺堅到底！」，引起不少網友討論。

高嘉瑜今天下午陪同台北市長參選人陳時中出席內科園區產業後援會成立大會前受訪時，被媒體問及是否怕之前說「一屍五命」持續發酵？高直言，一屍五命是最壞情況，當然不希望發生，此事妥善處理後，就是誠實面對、好好運用智慧解決。

而王世堅強調，學術是國家萬年大計，不應該被動搖，從國家與社會價值來看，選舉絕對是一時的，況且林智堅還年輕，處理好論文爭議也不會影響他未來政治前途，「此時此刻，應當是繫鈴人自己處理的時候」，相信以林智堅智慧應該知道該如何做。

對此，立委鄭運鵬今天陪同林智堅舉行記者會，對於高嘉瑜「一屍五命」說法，受訪也提及鄭運鵬。對此，鄭運鵬表示，當民意代表不能自私的只想自己，不能讓受害者受到二度傷害，這是民意代表的責任，「她自己也是民意代表，如果妳不幫助受委屈的人，以後受委屈了，誰要幫妳？」

鄭運鵬指出，國民黨用一黨之力攻擊一個人，極盡抹黑，不過他相信林智堅的抗壓性，並指他是看過事證的人，也是民意代表，「如果我看過證據，不敢幫忙，甚至反而讓當事人受到二度傷害，這種事情我做不下去。」

鄭運鵬表示，如果身為民意代表、立法委員，看到不白之冤不能夠協助，自私地想到自己，只考慮自己的聲量、自己的選舉、自己的好處，這點他做不到，否則就是愧對自己的職務。

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