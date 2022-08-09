綠營指台大突襲式記者會　黃國昌列時間軸：可以這樣胡說八道？

▲前立委黃國昌。（圖／記者徐斌慎攝）



記者杜冠霖／台北報導

台大9日開記者會認定民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲，建議撤銷碩士學位，而綠營指台大突襲式開記者會，對此，前立委黃國昌批評，台大學倫會約談林智堅三次，林不出席。等到學倫會作出決議，並在8日以掛號寄出通知，林智堅才急忙要約時間出席，「可以這樣胡說八道嗎？」，而根據林智堅說法，他是看台大記者會才知道結果，9日中午才收到台大公文。

對於台大記者會，民進黨發言人說：「在林智堅向台大學倫會表達願意親自說明後，今天以突襲方式，急著召開記者會宣布審查結果」對此，黃國昌表示，原本不想再說什麼，但是看到民進黨的聲明，覺得忍無可忍，「可以這樣胡說八道嗎？」

黃國昌也列出時間軸表示，台大學倫會之前已經約談林智堅三次，林自己選擇不出席。等到學倫會作出決議，並在昨（8日）以掛號寄出結果通知，林智堅才在9日凌晨透過律師急忙發出email表示要約時間出席說明。

黃國昌批評，這麼清楚的時序，然後竟然有臉今天上午指責台大是在「他表達願意親自說明」後，「以突襲方式，急著召開記者會宣布審查結果」。難不成要台大學倫會在今天早上追回已發出的通知、撤銷已作成的決定，「配合這封凌晨的email嗎？」

黃國昌質疑，請問民進黨發言人：你是掌握時序的能力有問題，還是把大家當成笨蛋？不要忘了，台大學倫會要做出撤銷學位的決定，必須跨越全體委員2/3的高門檻，不是一個人可以操控的，「請執政黨深思，不要為了一時的選舉、一人的私利，試圖用政治力摧毀台大的學術公信力。作為台大的校友，我無法忍受。」

而根據林智堅說法，林智堅表示，為了捍衛自己的清白跟誠信，昨天特別委託黃帝穎律師寄信給台大，表示要出席學倫會說明，也表示願意依照校方安排時間。但就如同大家所看到的，今天一早，就緊急召開記者會宣佈結果。

林智堅指出，就連自己都是看到直播當下才知道結果。而應該是先告知當事人的公文書，到接近今天中午才送到競辦，「這不僅不尊重當事人的權益，更不符合程序正義。」