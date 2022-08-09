鄭麗文痛批林智堅「沒有誠信」　點名蔡英文等5人下台負責

▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

台大9日記者會上公布民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議審定結果，認定屬於抄襲且情節嚴重，建議撤銷碩士學位，並經教務處核定。立委鄭麗文9日透過臉書批評，林智堅沒有誠信、違反學術倫理，要拿什麼出來選桃園市長？並點名總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、立委鄭運鵬、國安局長陳明通等5人，盡快下台負責。

鄭麗文指出，蔡英文曾於林智堅臉書留言「智堅辛苦了」；蘇貞昌曾說「國民黨爆料然後要求林智堅退出選舉，是惡質的選舉文化」；鄭文燦則表示「稱選舉開始的這一個月，沒有進入政績、政見的競賽，而是負面，甚至是抹黑的比賽」。

鄭麗文續表示，鄭運鵬透過聲明表示，「本人閱讀過林智堅市長論文相關資料，相信林市長確為原創，也願意為他持續公開說明澄清，支持林市長贏得勝選；不能讓選舉抹黑者得逞，也不能讓無辜者因抹黑而被拖累。」；陳明通則是數度發千字文護航林智堅的論文。

鄭麗文批評，林智堅沒有誠信、違反學術倫理，要拿什麼出來選桃園市長？更別說當初綠營一片藍勾勾在林智堅臉書底下喊加油，不禁好奇這些人的臉被打得痛不痛？台大都已經證實抄襲，這些人是不是應該出來負責？可以下台負責吧？

鄭麗文說，難道林智堅要深夜發文說台大審定結果是不實指控？不實抹黑？又或者要跟教育部申訴？審定委員過去3次邀請林智堅出面說明的時候，為什麼要神隱？更別提陳明通，台大是不是也該追究責任？為什麼會出現抄襲？尚未完成的論文為什麼會外流，成為其他學生的論文？