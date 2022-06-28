環團沿岸清出1021公斤垃圾　喊號召5000人附議爭取海保法

▲環團認為，小孩目睹海洋污染，從小可以建立海洋保育觀念。（圖／綠色和平提供，下同）



記者許展溢／台北報導

綠色和平日前串連六家環保團體在北部、中部進行淨灘活動，清出總計超過1噸（約1021公斤）的垃圾，其中又以廢棄漁具（含漁網、浮球、籠具、釣具等）佔最大量，約為總重量的1/2，現場還撿拾到鞋子、大量保麗龍、門牌等不應出現於岸邊的廢棄物，甚至有海鳥、魚類等生物屍骨，將在1個月內號召5000人附議，爭取《海洋保育法》立法。

綠色和平表示，這次參加的包含移工團體Universal Volunteer、動手淨灘愛林口、海岸復健之路、海湧工作室、海龜不哭、寶島淨鄉團等團體，分別於新北石門、桃園市大園區，以及依傍海洋保護區的新北野柳沿岸，以及苗栗苑裡岸邊等進行淨灘，在野柳清出250公斤、石門250公斤、桃園365公斤以及苗栗156公斤，共205位志工與移工加入。

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▲▼環團海邊清出1021公斤垃圾，甚至有海鳥、魚類等生物屍骨。



海洋專案主任鍾孟勳表示，每次淨灘總能看到大量的廢棄物，垃圾種類又多又雜，心裡感觸至深，就算在海洋保護區附近，垃圾量也同樣驚人，這次許多全家大小出動，讓小孩實際於第一線目睹海洋污染的現況，從小建立海洋保育觀念，成年人也有責任盡快促成海洋保育法，留給海洋一個更完整的生態。

海龜不哭團體指出，4年來，每個月在淨灘時總看到許多人使用一次性用品，而這些用品總淪為海洋垃圾，所以在淨灘後回歸根本，積極推動減塑生活，但漁業丟棄的保麗龍及漁網等廢棄物，都是難以處理和解決的。

綠色和平強調，不少團體極力呼籲台灣早日制定《海洋保育法》，並將十大《海洋保育法》訴求公開於政府建置的公共政策網路參與平台上，期盼集結民眾的聲音， 7月29日前要蒐集5000人附議，讓行政院提出《海保法》，讓漁業得以被充分管理，減少廢棄漁具隨手丟棄的亂象，並強化台灣現有的海洋保育區功能。