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國家海洋日台東淨海淨灘　清出38公斤廢棄物

▲台東淨海淨灘，清出38公斤海廢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東淨海淨灘，清出38公斤海廢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環境保護局與交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處，19日上午在杉原灣共同舉辦111年國家海洋日『淨海淨灘 回龜杉原』活動，邀請台東縣潛海戰將和佛光山日光寺人員與民眾約200人，清理海洋廢棄物，共清出38.27公斤。

台東縣政府表示，清理活動以淨海淨灘雙管齊下，海底部分由潛海戰將-台東縣水中運動訓練協會，海灘部分由環保局、東管處及佛光山日光寺人員與民眾共同清理，藉由國家海洋日活動，讓機關與民間團體攜手淨海淨灘，讓海龜能再次上岸杉原灣，民眾也有乾淨的親水遊憩空間。

台東縣水中運動訓練協會指出，海洋廢棄物問題日益嚴重，破壞了海岸景色，危害海洋生物賴以生存的環境，這2年持續與台東環保局共同合作維護海洋生態，響應淨海活動，攜手維護海洋環境。

民眾周小姐撿到的第一個廢棄物是個打火機，看得出時代久遠，周小姐說，自己是第1次參與淨灘活動，覺得十分有意義，可以為環境盡一份心力也很高興。

環保局表示，今天清理的廢棄物結果，淨海清出17.52公斤、淨灘為20.75公斤，總數量38.27公斤，希望透過實際行動，喚醒民眾對於海洋保育的觀念，宣傳在生活中減塑、海洋遊憩時隨手帶走垃圾、不隨意踩踏珊瑚等愛護海洋行為，守護杉原豐富的海洋生態。

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