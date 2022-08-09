她批論文抄襲竟甩鍋共軍　反諷林智堅：當年忙於抗中沒空自己寫？

▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（資料照／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

台大9日記者會上公布民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議審定結果，認定屬於抄襲且情節嚴重，建議撤銷碩士學位，並經教務處核定。林智堅律師黃帝穎則質疑，台大為何選在這個時間點，不是為共軍武嚇轉移焦點？對此，台北市議員游淑慧9日發文質疑，難道台大審定林智堅論文案「攏是阿共的陰謀」？，並反問林智堅當年的抄襲，是為了忙於抗中，沒空自己認真寫？

台大表示，教務處在7月6至8日間接獲多封具名檢舉函，具體提出林生和余生的碩士論文有高度的重疊性，涉及抄襲。教務處在審查必要條件後，依「國立臺灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」確認受理；並依規定交由原屬學院–社會科學院成立審定委員會審定此案。社科院也依據處理要點規定，由該院蘇宏達院長擔任召集人，聘任校內外相關領域公正學者專家多人組成審定委員會，依照學術倫理調查處理程序辦理審定作業。

台大指出，社科院完成審定作業後，將其審定報告書及會議紀錄送交教務處核定。報告書指出，二篇論文出現許多嚴重重疊抄襲的內容，尤其是多處論文最重要部分都有大幅度的抄襲，完全不符合學術倫理的要求。經過審定會參酌當事人的書面和現場說明，釐清事實並充分討論後，決議余生並無抄襲，而是林生抄襲且情節嚴重，建議撤銷林生碩士學位。

台大表示，教務處確認審定會的成立及審議過程，以及審定書的報告內容，同時也仔細檢視二篇論文大量重疊的現象，教務處同意審定書的報告內容以及審定會的建議，依據處理要點核定撤銷林生碩士學位。

針對台大審定結果，游淑慧說，坦白說在結果出來之前，藍綠私下討論時都以為台大可能只會做出「有瑕疵」的模糊認定，讓藍綠「一本論文各自表述」，如今台大快速且明確認定，確實令人出乎意料，這應該是因爲抄襲事證太過明確，沒有模糊空間。

游淑慧批評，民進黨為了護林智堅一人，不惜摧毀台灣最高學府的專業及風骨。先指控教授蘇宏達偏藍，所以會偏心，現在加碼指控台大宣布時機，是配合中國大陸軍演。

游淑慧質疑，台大是民進黨許多政治菁英的母校，為了選舉，總統蔡英文真的要謀殺蘊育自己的母校？難道林智堅當年的抄襲，是為了忙於抗中，沒空自己認真寫？或者余正煌當年奉中國指示，下套提供論文引誘林智堅抄襲？協助和容許論文抄襲的陳明通又該當何罪？其指導過的「政要學生」論文，是否要比對一番？