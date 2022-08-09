台大認定林智堅抄襲撤學位　教部回應曝「尚未收到公文」

▲台大認定林智堅論文抄襲並撤銷學位，教育部稍早指尚未收到公文。（圖／記者黃國霖攝）

記者許敏溶／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲爭議，台大今（9日）公布審定結果，林智堅抄襲余正煌碩士論文，且情節嚴重，撤銷林生碩士學位，並經教務處核定，台大表示將盡快送給教育部，但教育部稍早表示，尚未收到台大做成決定的公文。

林智堅論文抄襲案持續延燒，甚至引發藍綠爭議，台大之前都未公開說明，但在今天上午11時召開記者會，並由台大主秘王根樹、台大教務長丁詩同，以及台大社科院長蘇宏達、也是這次倫理審查委員會召集人，共同召開記者會說明。

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蘇宏達表示，委員會以林生碩士論文為主比對余生，經過逐章逐節逐段逐小節比對，兩篇論文從一開始就產生高度重疊，林智堅與余正煌的論文相似度40%，而且3度邀請林智堅、陳明通皆未到場說明，最後委員會根據相關證據，判定林智堅抄襲。

台大上午指出，將盡快將決議公文與相關資料，送給教育部，並指當事人若不服裁定，可跟教育部申訴，或提出訴願或必要後續相關的法律訴訟，目前都有相關辦法存在，台大也會依照規定辦理後續的行政流。

不過，教育部稍早表示，尚未收到台大做成決定的公文。

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