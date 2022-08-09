快訊／要告了！證明清白無抄襲　余正煌律師：將對違反著作權的毀謗提告

記者陳家祥／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲爭議，台大受理檢舉後組成審定委員會，9日上午公布審定結果，指余正煌論文並無抄襲情形，而是林智堅抄襲余生的碩士論文，且情節嚴重，核定撤銷林的碩士學位。對此，余正煌委任律師張祐齊說，針對余正煌先生近日遭受毀謗、違反著作權之不實指控等相關情勢，將於適當時間提出告訴，以維權利。

律師張祐齊說，今天非常臨時收到這樣的訊息，所以有跟余正煌先生討論過怎麼回應。第一個，台灣大學社會科學院學術論文違反學術倫理審定委員會，認定余正煌先生並無抄襲之情事，對此深表欣慰。針對余正煌先生近日遭受毀謗、違反著作權之不實指控等相關情勢，將於適當時間提出告訴，以維權利。律師曾威凱則說，余正煌先生真的沒有抄襲，清白不證自明，律師蒐集相關資料後，會在適當時機提告。

台大9日召開記者會表示，經審定委員會調查後，認定余正煌先生的論文並無抄襲情形，而是林智堅先生抄襲余生的碩士論文，且情節嚴重，建議撤銷林生碩士學位；而教務處經核定後，也將撤銷林智堅的台大碩士學位。

台大強調，學術倫理與誠信是學術研究的基本要求，台大堅持此一標準，不會含糊以對，以維護立校近百年的學術名譽。

▲台大決議撤銷林智堅學位。（圖／記者黃國霖攝）

