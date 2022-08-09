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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台大重擊林智堅！專家酸「相同顏色背景主管站一排」：學術有救了

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅的論文爭議，台大今（9日）公佈審定結果，認定屬於抄襲，且情節嚴重，建議撤銷碩士學位。對此，毒理學專家招名威看完記者會後直言，一堆相同顏色背景的主管排排站，更認為現在正值暑假期間，卻能火速審查完畢，狠酸「台大的行政效率怎麼那麼好！」

台大今天在記者會中指出，論文出現許多嚴重重疊抄襲內容，摘要、提綱、結論大幅度抄襲，不符合基本學術要求。最後認定「余生（余正煌）並無抄襲，林生（林智堅）抄襲余碩士論文。」

▲▼林智堅論文抄襲審查，台大最新說明。（圖／ETtoday直播）

▲▼台大決議撤銷林智堅學位。（圖／記者黃國霖攝）

▲台大決議撤銷林智堅學位。（圖／記者黃國霖攝）

毒理學專家招名威稍早前在臉書粉專「招名威教授毒理威廉」發文提到，威廉也參與過大專院校的論文審查，通常都要三至六個月才會有結果。

招名威表示，台大的行政效率怎麼那麼好！現在是暑假，所有教授都在放假期間，都還可以在收到檢舉信之後一個月內收集證據，完成審查並出示報告，還開記者會，這根本是mission impossible第八集。

對於台大審查結果，招名威表示身為校友很意外，「一堆相同顏色背景的主管排排站，台灣的學術真的有救了！」

▼林智堅論文抄襲審查，台大校長管中閔出面說明。（圖／ETtoday直播）

▲▼林智堅論文抄襲審查，台大校長管中閔出面說明。（圖／ETtoday直播）

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