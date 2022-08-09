快訊／遭台大認定論文抄襲　林智堅下午3點現身中央黨部說明

▲林智堅競辦將針對論文抄襲事件於9日下午3點召開記者會說明。（圖／記者湯興漢攝）



記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

深陷論文風暴的桃園市長參選人林智堅9日遭台大認定論文抄襲屬實，將建議教務處撤銷林智堅的碩士學位。對此，張善政競選辦公室發言人何元楷表示，尊重台大學倫會審查結果，強調各方都應尊重學術自主，莫再以政治力干預學術，同時表示林智堅已經「誠信破產」，反問民進黨應該要思考是否要挺林挺到底。而林智堅競選辦公也將在9日下午3點於民進黨中央黨部開記者會說明最新情形。

台大9日審查結果指出，林智堅嚴重違反學術倫理，建議撤銷林智堅碩士學位。對此，張善政競辦發言人何元楷強調，「這代表林智堅已經誠信破產，桃園人能接受一個誠信破產的人來當市長嗎？民進黨應該思考是否還要挺林智堅到底？曾經「全黨挺一人」的民進黨，從上到下都有責任給社會一個交代。」

而林智堅委任律師黃帝穎也發文回應，表示9日上午外交部才開國際記者會，為了國家安全向國際發聲，而一直未對外界回應的台大卻突然通知9日上午也要開記者會講論文案，質疑「社會會相信蘇宏達不是政治操作？不是為中國武嚇轉移焦點？」

此外，最新消息也指出，林智堅競辦發表最新回應表示，將針對台大學論相關議題，於9日下午3點於民主進步黨中央黨部10樓說明最新情形，而會上林智堅本人也將親自出席，並還有總幹事鄭運鵬與委任律師黃帝穎等人。