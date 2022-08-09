台大認定林智堅抄襲　民進黨「被打臉」大咖名單一次看

▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對民進黨桃園市長參選人林智堅的論文爭議，台大公佈審定結果，認定屬於抄襲，且情節嚴重，建議撤銷碩士學位，並經教務處核定。不過，回頭看整起風波，綠營各大咖力挺林智堅的聲音從不間斷，如今都被打臉，後續黨內會如何應對，值得關注。

總統蔡英文

蔡英文身兼民進黨主席，當時透過臉書留言向林智堅喊話，「智堅辛苦了！任何監督都應該基於事實，為了選舉任意抹黑，不是成熟民主應該有的亂象。相信智堅一定可以用最好的政策願景和亮眼的施政經驗爭取到更多的支持，讓市民有高品質的生活和可以期待的未來」。

▲（圖／翻攝林智堅臉書）

事實上，蔡英文的學術爭議也曾鬧得沸沸揚揚，最後親自搬出博士論文自證，並供民眾在國家圖書館內閱覽，但在網路上仍有聲音質疑造假。

行政院長蘇貞昌

針對林智堅論文抄襲風波，蘇貞昌曾說，國民黨爆料然後要求林智堅退出選舉，是惡質的選舉文化，自己當年也是選舉抹黑的受害者，沒想到這些年這種手段卻變本加厲，健康的選舉應是提出政策等讓選民檢驗。

桃園市長鄭文燦

面對林智堅遭質疑，鄭文燦也發聲力挺，稱選舉開始的這一個月，沒有進入政績、政見的競賽，而是負面，甚至是抹黑的比賽。一個在職研究生也許不是一百分，但他完成一份論文的努力，不應該被完全的扭曲，「我想這不是一個理性社會該有的公共討論方法，還是要回歸到整個過程，把問題攤在陽光下，這是最好的方法，大家可以去看到真實的真相。」

國安局長陳明通

陳明通為林智堅指導教授，多次發出千字聲明為其辯護，強調是他「先修正」林智堅論文相關部分後，「再交給」余正煌作參考。他認為，重點是林智堅、余正煌兩人的論文問題意識、研究對象與結論都不同，而且是各有研究發現與價值的。

立委鄭運鵬

鄭運鵬原也被視為參選桃園市長的熱門人選。有關林智堅的論文爭議，鄭運鵬曾出席記者會力挺，並發出聲明表示，「本人閱讀過林智堅市長論文相關資料，相信林市長確為原創，也願意為他持續公開說明澄清，支持林市長贏得勝選；不能讓選舉抹黑者得逞，也不能讓無辜者因抹黑而被拖累。」

對於被認定抄襲，林智堅上午因出席記者會，未能先行了解狀況，強調稍後競總會有正式回覆。