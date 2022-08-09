最短命「老虎蜜蜂」！文化夜市嘉義店開幕淹大水　第4天全燒光

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市知名文化觀光夜市9日凌晨3時發生建物火警，位於蘭井街及文化路一商場發生大火，火舌及濃煙直竄，消防局獲報後人車到現場灌救，不僅剛開幕第4天的大型夾娃娃商場「老虎蜜蜂」陷入火海，知名的阿娥豆花攤也遭火勢波及。「老虎蜜蜂」、「阿娥豆花攤」兩店家負責人接受《ETtoday新聞雲》記者採訪表示，一切尚待火鑑調查後再評估開店，不排除選擇原址新開

▲嘉義文化夜市大火 ，將商場燒光光，才剛開幕第4天的「老虎蜜蜂」和一旁的人氣甜品阿娥豆花全遭殃。（圖／記者翁伊森攝）

▲「老虎蜜蜂」於官方粉專PO出，嘉義路文化店芭比Q了! 。（圖／翻攝老虎蜜蜂臉書）

「老虎蜜蜂」於官方臉書PO出，嘉義路文化店芭比Q了！開幕前一天水災，開幕第四天火災！規劃了半年之久的嘉義店中秋還沒到就烤肉了，雖然創下娃娃機史上開店最快閉店紀錄了！不過沒事，不管發生什麼事！所有工作人員沒事都不算事！請欲前往的顧客也不要放棄行程，文化路上還是很多好玩的娃娃機店，只是老虎蜜蜂可能要暫時先沒辦法跟各位見面了！後續相關規劃會另外在粉專公告。老虎蜜蜂 嘉義文化加盟分店

「老虎蜜蜂」吳姓負責人表示，全台有4家分店、該分店是員工外出自營的「加盟店」，設備資本投入約800萬元，原本選在8/6開幕，但第一天就遇上嘉義地區豪大雨，整個店內淹大水，但沒想到開幕第4天還遇上大火，把所有機台跟裝潢全部燒光，現在只能等鑑定報告出來，也已委請律師與保險公司協調。對於外界質疑店內冷氣是這場火災起火點，他強調，店內冷氣皆為大電接線，更是中央空調制，絕對不可能是起火點。

▲嘉義市文化路夜市商場火警，連一旁的豆花老店都被波及。（圖／記者翁伊森翻攝）

阿娥豆花負責人表示，自己與夫婿由公公手中接下豆花攤50餘年，再由三代接手前後70年，第一次遇到火警不能做生意她也很無奈，一切只能等現場調查清楚，再與家人討討論原地續賣的可能性。