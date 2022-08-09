林智堅遭台大撤銷碩士學位　臉書發887字長文嘆：我也是看直播才知道

▲桃園市長參選人林智堅。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／綜合報導

台大9日開記者會認定民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲，建議撤銷碩士學位，對此，林智堅下午也開記者會回應相關議題，而林晚上也在臉書發887字長文感嘆，台大的決定自己也是看記者會直播才知道，應先告知當事人的公文書，到接近今天中午才送到，「百口莫辯，就是此刻的心情，對今天的結果非常遺憾，也難以接受。」

林智堅表示，今天心情非常沉重，面對台大學倫會的決議，有些話想跟大家說。本該秘密進行的學倫會，不斷透過獨家新聞的方式對外放話。過程中，作為學倫會召集人的蘇宏達院長，秉持特定立場，在尚未調查前就先定調為「醜聞」，等於是未審先判，「即便我們要求其迴避，以求公正。但幾次申請往返後，台大學倫會都否決我們的申請。」

林智堅指出，為了捍衛清白跟誠信，昨天特別委託黃帝穎律師寄信給台大，表示要出席學倫會說明，也表示願意依照校方安排時間，「但就如同大家所看到的，今天一早，就緊急召開記者會宣佈結果。」

對於台大學倫會審議結果，林智堅嘆，就連自己都是看到直播的當下，才知道結果。而應該是先告知當事人的公文書，到接近今天中午才送到競辦，「這不僅不尊重當事人的權益，更不符合程序正義。」

對於論文爭議，林智堅坦言，百口莫辯，就是自己此刻的心情，我提出人證、事證和物證，不過很遺憾學倫會已經有了特定的立場，用片面的理由，去否定自己過去作為學生的努力，「我是在2013年進到台大國發所，當時我已經是議員了，即使工作繁忙，盡量排出時間，利用週五六日修課。我很珍惜進修的機會，也很感謝每一位老師的指導。」

林智堅表示，2014年我當選新竹市長，那個時候我大部分的課程都修完，就差論文還沒結束。到2015年下半年，對市政工作稍微熟悉之後，便開始啟動論文準備工作。後來，我跟陳明通老師討論，決定以2014年的選舉作為我的論文題目。

林智堅解釋，也是在這個時候，陳明通老師說有一位同學修業只剩一個學期，希望徵得我的同意，使用我的民調資料作為論文題目，「出於善意，我欣然同意。但在我不知情的情況下，陳明通老師將我2月1日的計畫書草稿提供給余正煌參考。」

林智堅感嘆，如果當初自己沒有同意，是不是就不會有今天這樣的事情發生？面對今天的結果，非常遺憾，也難以接受，「我也要再次重申，我研究的是我自己的選舉，使用的我的民調資料，沒有人比我更熟悉2014年的新竹市長選舉，我不需要抄襲，也不必抄襲。」

林智堅表示，過去8年自己擔任新竹市長，感謝市民的肯定。相信大家的支持，並不是因為我的學歷，政績、政見才是市民關心的重點。這件事因選舉而起，「我要跟相信我的朋友們說，我會繼續捍衛自己的清白，而我服務桃園市民的初衷都始終都沒有改變。接下來的時間，我會持續努力，不會辜負大家的支持，帶領桃園繼續向前。」