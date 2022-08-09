天雨就淹水？！　陳怡珍盤點8／2市區淹水路段要求改善

▲台南市議員陳怡針對強降雨，使得北區、中西區有部分區域產生嚴重積水，要求市府工務局儘快檢討研擬改善方案，從根本徹底解決居民的淹水惡夢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員陳怡珍9日在議會針對工務局業務報告質詢時指出，上個禮拜8月2日的一場強降雨，使得北區、中西區有部分區域產生嚴重積水，要求市府工務局儘快檢討研擬改善方案，從根本徹底解決居民的淹水惡夢。

陳怡珍表示，北區長榮路五段和公園路交叉口，之前爭取的排水工程已完成分流規劃，將部分水流自公園路引導至西門路排出，卻流標多次，在今年4、5月份好不容易完工。卻不敵這次強降雨的衝擊，未通過壓力測試，仍舊引發大淹水，西門路四段330巷都有淹水到屋內的狀況，實在讓居民疲於奔命。對此，工務局蘇局長表示，由於那邊位屬地勢最低區域才容易積水，經同仁現場勘查了解，發現該處的舊水道雖然容量足夠，卻因為入水口遭民宅影響，導致注水量較小，已請水利局一同規劃改善方案。

而陳怡珍也提出影片顯示，此次大雨導致中西區臨安路與民權路交叉口發生五年來都不曾有過的嚴重淹水情形，幾乎淹到近一個輪胎的高度，民眾牽著機車在大水中漫走，汽車經過濺起好大水花，讓人心驚膽跳！對此，工務局蘇局長表示，將再了解該處整體的側溝排水狀況，查清淹水原因。

另外，過去中西區中正路與海安路口沙卡里巴商圈逢雨必淹，今年好不容易裝設10hp沉水式抽水機組，並新設集水井，這次仍舊沒有逃過淹水的命運，店家仍舊疲於撈水，財物損失慘重。陳怡珍指出，長期以來一直關心沙卡里巴商圈的淹水困境，2018年8月時就已經積極爭取改善方案，至今仍發生淹積水狀況，市府實在對店家無法交代，要求工務局務必找出最有效的治水方式，不要讓店家每逢雨季來臨就人心惶惶。