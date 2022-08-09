南韓災難性暴雨成因曝光！　衛星雲圖「中間一片白」完全罩住首爾

▲南韓8日降下歷史性暴雨，造成首爾地區8死6失蹤。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

南韓首都圈（首爾、京畿道、仁川）與江原道等中部地區8日降下80年來最大暴雨，單日雨量超過400mm，更導致首爾8人死亡。南韓國家氣象衛星中心9日指出，這次歷史性暴雨成因和梅雨一樣，冷暖氣團交會形成強大滯留鋒，但雨雲帶寬度較窄。從衛星雲圖可見，一長條白色雲層完全籠罩著包含首爾在內的中部地區。

▲南韓氣象單位說明這波豪雨成因，與滯留鋒的雨雲帶南北寬度較窄有關。（圖／翻攝自南韓國家氣象衛星中心）

根據《韓聯社》報導，南韓國家氣象衛星中心9日公布「千里眼2A號」通信海洋氣象衛星，從8日上午7時至下午2時拍攝到的衛星影像。衛星雲圖中可見朝鮮半島上空籠罩著明顯的雨雲帶，以東西橫向延伸，但南北寬度較窄。

氣象中心表示，此次破紀錄暴雨的成因就像梅雨季節一樣，北方寒冷乾燥的空氣與南方高溫潮濕的氣團相遇，形成了滯留鋒。由於2個氣團碰撞強度非常大，加上滯留鋒的雨雲帶寬度較窄，導致被雨雲覆蓋的地區集中降下每小時100mm的暴雨。

受滯留鋒面影響，南韓中部地區、全羅北道、慶尚北道等地，9日預計暫時仍有強風與雷雨等天氣情況，估計首都圈、江原道內陸和山區等降雨量較大的地區有可能再次達到300mm以上累積降雨。

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