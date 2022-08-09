真英雄！「江南大叔」冒雨徒手撈垃圾清排水溝　水淹小腿秒退

▲「江南大叔」徒手清除卡在水溝蓋上的垃圾。（圖／推特）

記者王佩翊／編譯

南韓首都圈與中部地區8日突然降下暴雨，梨水、江南等各地紛紛傳出淹水災情，由於水勢來得又快又急，甚至有多名車主受困車頂。而江南作為災情最嚴重的地區之一，更是水鄉澤國。然而8日晚間卻有一名英勇的「江南大叔」獨自一人徒手清理卡在路邊排水溝蓋上的垃圾，多虧了這名英雄阿伯，附近的積水也順利在短時間內退去。

南韓一名推特網友8日晚間推文表示，「江南站現在出現了一名英雄！有一位阿伯在因為暴雨大淹水的江南站，徒手清理排水溝蓋上的垃圾，多虧了他，江南站原本淹到小腿肚的水勢，很快就退了。」

原po也公開了3張照片，只見一名身穿白色上衣、黑色長褲的阿伯獨自一人扛起路邊的水溝蓋，時而蹲下、時而站立，一個一個將卡在水溝蓋上的垃圾摘除。

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아저씨 한 분이 폭우로 침수된 강남역 한복판에서

배수관에 쌓여있는 쓰레기를 맨손으로 건져냄

덕분에 종아리까지 차올랐던 물도 금방 내려감 pic.twitter.com/UAxUjsz4tZ — 무슨 일이 일어나고 있나요? (@museun_happen) August 8, 2022

該篇推文公開後，隨即吸引2.3萬人按讚轉推。網友們紛紛回應，「真的是超人」、「謝謝大叔」等。不過也有網友無奈表示，「還真的都沒有人上前幫忙，也不幫大叔撐個傘，只知道在旁邊拍照」、「旁邊竟然沒有人願意幫忙」、「至少幫忙撐個傘吧」等。

▲▼江南站人行道上的長椅直接被大雨沖到馬路上。（圖／推特）





另一方面，江南站到新論峴站之間的人行道也有數個環狀長椅，受暴雨影響，直接被連根拔起，冲到車道上，待水勢退去後，大型的長椅就直接卡在馬路正中央，十分危險。

강남~신논현 쪽 인도에 있어야 할 벤치가... 9호선 침수되서 회사사람 차타고 신사쪽으로 우회해서 강서로 빠져나왔다... 강북 가시는 분들 참고하셔요 pic.twitter.com/n5UMbbXy3W — 두부언니 (@beancake34) August 8, 2022

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