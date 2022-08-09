南韓一夜降雨400mm！80年最強暴雨釀「7死6失蹤」　洪水灌入地鐵站

▲南韓首爾出現80年以來最大規模暴雨。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓降下80年以來最大暴雨，光是昨（8）日首都圈（首爾、京畿道、仁川）、江原道等中部地方就降下400mm豪雨，首爾更在24小時內降下422mm，是過去首爾平均1個月的降雨量，尤其災情多半集中在首爾江南，不僅地鐵站出現積水、天花板坍塌，甚至道路多處積水，目前已累計7人死亡、6人失蹤、9人輕重傷。

南韓氣象廳指出，今（9）日首都圈等中部地方每小時降雨約為30至50mm，預估接下來一天內還會降下至少300mm以上的暴雨，西部沿海瞬間風速達每小時55km，首爾江南早上通勤交通一團亂，公家機關宣布辦公時間從上午9時延後至上午11時。

▼80年規模最大暴雨導致首爾江南瑞草大路8日晚間交通大打結。（圖／CFP）

▲暴雨導致7死6失蹤。（圖／達志影像／newscom）

根據《韓聯社》，從西海（黃海）灌入韓半島（朝鮮半島）的鋒面呈東西寬、南北幅度窄，雲雨帶從西方緩慢向東側移動，才會造成南韓首都圈降下80年來規模最大的暴雨，光是首爾市銅雀區從8日凌晨0時起至9日上午8時便累積422mm降雨、京畿道驪州市399.5mm、京畿道陽平郡369.5mm、京畿道廣州市387.5mm、江原道橫城郡253.5mm。

首爾市江南地區（江南、瑞草、松坡）成為這場致命性暴雨的重災區，部份地區甚至出現地層下陷，地鐵2、3、7、9號線出現各種災情，銅雀站因為淹水而被迫關閉；梨水站則是因為豪雨重壓導致天花板崩塌、豪雨瞬間從天花板灌入；道林川出現氾濫跡象，當局頒布土石流警報；江南區、瑞草區因暴雨停電，維修人員擔心地下積水導致觸電，因此也不敢貿然前往維修。

▼首爾地鐵永登浦站8日晚間發出停駛公告。（圖／CFP）

這場豪大雨導致至少7人死亡，其中居住在首爾市銅雀區「半地下房」的一家3口因暴雨導致房屋淹水而無法及時逃生，最後慘遭溺斃，其中一人還患有發展障礙；另一名死者則是60多歲的銅雀區廳職員，他在整理行道樹時疑似觸電身亡。

網路上出現首爾各地災情的影像，其中還包括暴雨慣入社區地下停車場，居民急著移車的畫面；道路淹水氾濫，一名西裝男著急爬上車頂等待救援的畫面；江南某高級住宅社區停車場豪華跑車泡水的畫面；暴雨淹過行駛中公車車窗的畫面。

▲▼首爾江南COEX遭暴雨灌入，星巴克、兒童圖書館都淹水。（圖／翻攝自韓網）

另外，位於首爾江南區三成洞的COEX也被暴雨襲擊，大水整個灌入星巴克。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》