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台海軍演常態化？　國安一句話吐槽

資訊戰也是此次兩岸交手重點之一，中國宣稱船艦直逼花蓮海岸線，我國防部則公布國軍在東部海域監控共艦的照片回擊。（軍聞社）

▲資訊戰也是此次兩岸交手重點之一，中國宣稱船艦直逼花蓮海岸線，我國防部則公布國軍在東部海域監控共艦的照片回擊。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，讓中國大為不滿，透過連日的軍演表達強烈反彈，甚至揚言要讓演習「常態化」。不過，熟悉國安事務的高層人士對本刊表示，軍演常態化實務上並不容易。他解釋，此次中國透過演習對外宣傳「模糊中線」「圍堵封鎖」「飛彈穿越」，欲以此改變區域戰略結構，然實質上因演習對印太自由航行的衝擊太大，第一時間就引起國際關注與譴責。

裴洛西抵台前約1週，我方高層即密切透過大小臨時會議，沙盤推演外交、國防上的應對。（總統府提供）

▲裴洛西抵台前約1週，我方高層即密切透過大小臨時會議，沙盤推演外交、國防上的應對。

七大工業國組織（G7）外交部長與歐盟外交政策高級代表3日發布聯合聲明，指中國沒有理由將美國官員造訪台灣當成藉口，在台灣海峽進行侵略性的軍事活動，呼籲中國不要以武力單方面改變現狀，而應透過和平方式解決兩岸分歧。

日本首相岸田文雄5日也譴責中國在軍演期間於台灣周邊發射飛彈，是「影響我們國家安全和公民安全的嚴重問題」。美國白宮發言人6日也表示：「這些活動是中國改變現狀企圖的重大升級。他們意在挑釁且不負責任，（軍演）同時也增加了誤判風險。」

解放軍對台軍演，美國海軍第七艦隊的航艦雷根號也持續在周邊海域巡航。（翻攝美國海軍官網）

▲解放軍對台軍演，美國海軍第七艦隊的航艦雷根號也持續在周邊海域巡航。

前述熟悉安全事務的人士指出，面對國際社會的強烈譴責，中共解放軍原想定的三軍聯合作戰演訓，最後變成以飛彈為主，實務上沒有達成所謂的封鎖，飛彈飛越事實上也沒對台灣內部造成有效震懾，反而讓立場向來較傾中的政黨必須站出來譴責北京，無論在國際上或台灣內部，都沒有出現中國預期的效果，倒是重創中國的國際形象，若真的將軍演常態化，肯定會使中國在國際上持續「逆風」，實務上並不容易。

該人士也指出，過去幾年，中國在台海區域的相關作為，本就是我方整體國防戰略設定的主要參考，包括不對稱戰力的形成、跟區域上同樣受威脅的各方訊息分享等，都逐漸成形。整體而言，以這次經驗為例，在海空應變上讓對方無法達成預期效果，對後續建軍備戰是很好的檢視。

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