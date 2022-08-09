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4星座轉運啦！天蠍轉角遇愛　金牛讓人眼紅

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

▲艾菲爾老師說，天蠍座桃花運勢也是如日中天，轉角都能遇見愛。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

轉運啦！8/7是24節氣的「立秋」，塔羅牌老師艾菲爾在臉書分享，立秋一過，天蠍座、雙子座、巨蟹座和金牛座好運翻漲；冠軍天蠍座桃花運勢也是如日中天，轉角都能遇見愛。

第四名金牛座

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金牛座的好運越來越多，特別是金錢運最令人眼紅，在貴人扶持下，你能順利找到有效賺錢方法，精準找出各種商機，讓你的錢財越積越多。

之前缺錢的困境遠去，財運、工作逐漸轉好，不只能得到同事、領導賞賜，加薪升職更是接連到來。成功的事業與財運令你喜上眉梢，正能量源源不絕，更加吸引貴人前來幫助你。請參考自己的太陽、上升星座。

第三名巨蟹座

巨蟹座進入立秋之後，逐漸感到好運明顯上漲，可能之前你生活有各種不順，甚至還有小人來亂，各種陷害層出不窮。幸好立秋開始，你的目標與計劃都能陸續執行，工作慢慢步上軌道，小人也一一退散，讓你生活迎來各種好消息。

另外，你過去積攢的人緣也會在此時得到回饋，很容易就能遇到貴人，好運越積越多，讓你氣勢連番漲，真正迎來揚眉吐氣！請參考自己的太陽、上升星座。

▼巨蟹座工作慢慢步上軌道。（示意圖）

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

第二名雙子座

立秋過後，雙子座能過得越來越順心，無論眼前正遭受到什麼困難，都不要輕言放棄，再忍一下，會有貴人如及時雨來幫助你，為你指引對的方向。

在過去，你容易做事毛躁、遇事緊張，容易因誤判而做出錯誤決定；但在此時，你會一改粗線條的個性，變得穩重成熟，在做任何決定之前都會考慮再三，也懂得尋求前輩的意見，不再一個人衝動行事，最終獲得讓自己滿意的成果。請參考自己的太陽、上升星座。

第一名天蠍座

天蠍座在立秋過後，運勢會大大翻轉，各方面都有好的發展，你近期會發現之前備受束縛的運勢得以解放，工作得心應手，同事也相處和睦，正財偏財都能順利入口袋。

桃花運勢也是如日中天，轉角都能遇見愛，有伴侶的人年底也有閃婚的大好運，所有心裡想的事都有如神助，不需要花費太多的時間與精力就能如願達成，加上自己過去就很努力紮根，就算遇到麻煩事，你也能積極面對並解決。請參考自己的太陽、上升星座。

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