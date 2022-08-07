今「立秋」！颱風最快明生成　影響曝光

▲氣象局觀測，低氣壓在中西沙島海面，向西北西移動，時速10公里。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

今天（7日）是24節氣的「立秋」，氣象專家吳德榮表示，各國模式皆顯示，周一至周三熱帶擾動有逐漸發展成颱的機率，東南部及恆春半島因熱帶擾動外圍水氣，有局部陣雨，山區及桃園以南平地有局部雷陣雨、有較大雨勢。

中央氣象局指出，今天各地大多為晴到多雲，僅在迎風面的東南部地區及恆春半島偶有零星降雨，午後在各山區及中南部地區要留意局部短暫雷陣雨，中南部山區可能會有局部較大雨勢；各地高溫可以來到33至35度，其中大台北、雲林以南及東半部地區容易出現36度以上的高溫。

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氣象局說，周一至周三南方水氣北移，雲量增加，各地高溫也略微下降，迎風面的東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區仍為多雲到晴，午後西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨；周三南部、東南部（含綠島、蘭嶼）沿海地區及澎湖易有長浪發生的機率，從事海上及海邊活動請注意。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局預報，周四至周六水氣減少，各地大多為多雲到晴，東南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，最高溫達38度，但大氣不穩定，午後山區及嘉義以南部分平地有局部雷陣雨，仍有較大雨勢，東南部及恆春半島偶有局部短暫陣雨。



吳德榮分析，周一至周三天氣持續晴朗炎熱，東南部及恆春半島則因熱帶擾動外圍的水氣，有局部陣雨，山區及桃園以南平地有局部雷陣雨、有較大雨勢；周四至周六天氣晴熱，大氣仍不穩定，午後有局部雷陣雨，東南部及恆春半島偶有局部短暫陣雨。



吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，周三熱帶擾動已在雷州半島附近；各國模式皆顯示，周一至周三熱帶擾動有逐漸發展成颱的機率，應持續觀察。