公車司機「姓名3字」自帶音樂！網蓋百樓開唱　本尊8年後相認了

▲有網友發現，台中一名公車駕駛姓名特殊，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院，下同）

網搜小組／閔文昱報導

每個人的名字都代表了獨特的個體，而越特殊的姓名通常越能讓人留下深刻印象。一名網友近日在臉書分享一張8年前在台中所拍下的照片，只見一輛公車後方所標示的駕駛員姓名竟為「宜鎮峰」，與「一陣風」發音相同，引發熱議。對此，該名駕駛也在留言區現身回應了。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片表示，8年前他還在就讀國中時，意外在某輛公車後方看到這個特殊姓名，當時還興奮的和同學借手機來拍。畫面曝光後，沒想到竟真的釣出「宜鎮峰」本人，在留言區回應「大家好！宜鎮峰本人在此向您們問候！祝褔各位父親節平安喜樂。」並強調，「大丈夫行不改名坐不改姓就是我本人，請多指教。」

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貼文一出，馬上吸引4600多名網友按讚，400人留言，紛紛表示「感覺開蠻快的」、「這都沒在遲到的」、「風一樣的男子」、「感覺好涼快的名字啊，我需要你」、「乘客的心臟需要很大顆嗎」、「台灣最速男」、「這台車是沒到終點是連紅燈都不會停的意思」、「應該常被申訴吧」、「另一個同事，崔國萊」、「難怪我常常在路上會起疙瘩」。

另外，有不少網友笑稱，這個名字自帶背景音樂，蓋起歌曲接龍樓，「當宜鎭風吹來，風箏飛上天空，為了你而祈禱，而祝福，而感動」、「愛像宜鎮峰，吹完它就走，這樣的節奏，誰都無可奈何」、「愛情親像宜鎮峰 ，來無影，去無蹤」、「不願意宜鎭風吹過來，宜鎭風吹過去愛你」、「我想要宜鎭風，迎著我的面孔順便把我帶走」。

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