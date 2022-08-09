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額頭長痘＝工作衰爆！臉上「5壞運徵兆」一次看

小資女,上班族,聽音樂。（圖／記者李佳蓉攝）

▲額頭代表事業宮，容易長痘可能讓事業運變差。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／簡少年

怎麼樣快速分辨一個人運氣好不好？新創科技圈的國師，也是專業命理看相風水師簡少年出版《簡少年現代生活算命書》書中提到，其實蠻簡單的，就是直接看他臉有沒有容光煥發，那是不是代表皮膚好就是運氣好？的確皮膚好相對不容易倒楣，不過運氣好不只是要皮膚好，還要紅潤發亮。而且紅潤的地方不一樣，代表的好事也不同，舉例來說，如果你想要最近事業運很順，那你的額頭就要很亮，這也就是為什麼很多老人家會說，一定要把額頭露出來，這樣事業運才會比較好。

額頭－事業宮，長痘事業不順

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額頭是事業宮，如果你長期用頭髮遮住你的額頭，它就會出現一個問題，你額頭就容易長痘痘，久而久之就會讓你的事業變得比較不順，因此如果事業要好就要注意清潔。

鼻頭－財帛宮，長痘破財

另外財運要好，就要看財帛宮，面相上財帛宮是在鼻頭上，所以如果你的鼻頭最近很亮，那你的財運就會很不錯，但是如果你鼻頭長痘痘，那就變成說你最近財運不是很好，所以要盡可能的，讓自己的鼻子乾乾淨淨的，自然你的財運就會比較好。

臥蠶－桃花運，紫暗爛桃花

接著來聊桃花運，你要遇到一個好的對象，很關鍵是和臥蠶有關，一個人的臥蠶可以預測他遇到的對象，如果他的臥蠶一直維持在一個相對比較青暗，有點發紫，甚至黑眼圈很深的情況，那其實他在桃花上的品質就比較差，不容易遇到非常好的一個對象。

鼻樑－疾厄宮，發青要生病

健康運則是跟鼻樑有關，如果鼻樑一直是有點暗的，有點發青，就代表你的身體狀況不太好，有可能是快要感冒了，或是過度勞累，傷到了肝，所以要盡量讓自己的鼻樑保持比較亮的狀態，這樣的話，會比較健康。

人中－生小孩，發暗生孩子不順

同時也很常有人說要求子，求子要看臥蠶跟人中，如果你的臥蠶跟人中的都是比較亮的，那基本上生小孩就相對是順產，那如果你的臥蠶跟人中都比較暗，那你就要找好一點醫院，因為你生的過程中可能會比較辛苦。

▲女人,照鏡子,保養,化妝。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲臉部氣色好又亮，好運自然跟著來。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

無論哪裡，發亮就是好運

在面相學邏輯裡面，整個臉的氣色要好，就是要亮。臉亮，絕大部分你的問題都不會造成太大的困難，所以我們常在講這個命好不如運好，運好就是氣色要好，臉不亮的原因就是因為你內心不夠寧靜。我們前面講到，寧靜可以為你創造很大的成功。同樣在面相學裡面，如果你的心很寧靜，就會讓你整個臉是比較亮的。所以我們才講說，心清則氣清，如果你的心清靜，你的氣就會很乾淨，氣乾淨了，自然人就會比較容光煥發。

所以如果要改善臉不亮的問題，很重要的就是記得先把家裡的環境收拾乾淨，如果你先把家裡整理乾淨，同時再把自己的壓力來源給釐清，不要讓自己莫名的恐慌影響心境，你的氣色就會慢慢轉好。

而運動也能達到同樣的一個效果，原因是你真的可以在過程中擺脫煩惱，讓你的交感神經恢復，增強睡眠品質，第二點是可以擺脫壓力，讓心情變好，自然就容易心靜。另外打坐、念經其實也是一種把心靜下來的方法，都是有助於氣色變好。

不亮就是不平靜，人心一靜臉就亮

不過，在我們談臉變亮的時候，很多人會想說，我真的沒有辦法靜下來，我現在怎麼做事情都沒有辦法變好，那怎麼辦？其實在這裡有一個很大的關鍵，我們來想象倒楣這件事情其實有點像是溺水，就是你已經感覺自己快淹死了。然後你會用很多的方法不斷的掙扎，你會想要加班，需要更多時間工作，然後無止盡的去追尋更多的學習，或是去往外求很多的東西，但是事實上，當你溺水時，你用力就會往下沉得更快，你如果沒有放鬆，旁邊人也幫不了你，一幫你還會一起被拉下去。

所以當你倒楣，覺得小人特別多，你更應該把自己放鬆，你要告訴自己，現在就只是一個過度期，過一陣子就會好，然後開始放鬆自己，擁抱自己，貴人就會出現，旁邊的人看你很穩定的時候，就會知道怎麼樣來幫助你，怎麼樣來靠近你，所以溺水時候最好就是水母飄，讓自己靜下來，然後浮起來，不要緊張。

本文摘自：簡少年／《簡少年現代生活算命書：讓神祕玄學輕鬆應用在日常生活之中》／時報出版

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